У ВР зареєстрували проект постанови про звіт Азарова щодо ЗВТ з СНГ

Народний депутат, заступник голови політради «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ зареєстрував у Верховній Раді проект постанови про заслуховування звіту прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА з приводу підписання Договору про зону вільної торгівлі у рамках СНД.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», згідно із проектом, депутат пропонує заслухати у листопаді 2011 року на пленарному засіданні Верховної Ради звіт прем’єр-міністра з приводу підписання Договору про зону вільної торгівлі у рамках Співдружності Незалежних Держав 18 жовтня та зобов’язати Кабінет міністрів оприлюднити текст цього договору і відповідних додатків до нього.

Проект постанови зареєстровано в апараті ВР 31 жовтня за номером 9366.