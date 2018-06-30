ГПУ проти ФПУ: боротьба за державне майно входить у нову фазу

Перевірки діяльності ФПУ, через які розгорнулася справжня боротьба між прокуратурою та профспілками, розпочалися з травня цього року. Їх необхідність наглядове відомство аргументувало численними зверненнями від народних депутатів, контролюючих органів та громадськості із повідомленнями про активізацію керівництвом ФПУ відчуження майна.

Ледь устигли

Кількість кримінальних справ, порушених за результатами перевірок за півроку, сягнула майже 40. За повідомленнями прокуратури, серед іншого, наглядовим органам вдалося запобігти реалізації Федерацією понад 20 об’єктів санаторно-курортного призначення. Зокрема, це спеціалізований спинальний санаторій ім. М.Н. Бурденка, низка дитячих санаторіїв: „Дубки”, ім.Щорса, „Сонячний”, санаторії „Зірка”, „Слов’янський”, підрозділи „Ялтакурорт”, „Алуштакурортпостач”. Також не дозволено відчуження під виглядом укладання інвестиційної угоди з однією з ізраїльських фірм 25 об’єктів державної власності на суму 1,5 млрд. грн.

Пред’явлено майже 200 позовів, що стосувалися незаконного відчуження комерційним структурам майна на суму понад 116 млн. гривень та близько півсотні гектарів землі. З цих позовів задоволено майже половину. Серед іншого, судами визнано недійсними рішення та правочини, на підставі яких із державної власності вибуло майно санаторіїв „Гопри”, „Скадовськ”, „Орлине гніздо”, „Львів”, ім. Пирогова, пансіонатів „Буковина”, „Зелені Пагорби”, оздоровчих закладів „Переяславський”, „Перемога”, туристичного готелю „Нова Каховка”.

Як зараз стверджує прокуратура, до незаконного продажу майна безпосередній стосунок має найвище керівництво ФПУ, у тому числі й сам Василь Хара. Останній гаряче заперечує: майно – не державне, воно належить Федерації. По суті, профспілки з самого початку дещо лукавили. Насправді у їхніх руках зосереджена як власність, що їм дійсно належить (ті санаторії, які вони збудували за свій кошт), так і ті, що відійшли їм у спадок від Радянського Союзу. Але ще у 2007 році Верховна Рада прийняла мораторій на відчуження майна ФПУ та постановила провести його інвентаризацію. Проте розібратися, де державне майно так і не змогли, оскільки профспілки перевіркам перешкоджали.

Сімейний бізнес

Як виявилося, до прибуткових оборудок було підключено й членів родини очільника Федерації. Зокрема, участь у дерибані майна ФПУ, а по суті, нашого з вами, активно брала його дочка – Еліна Калюк.

Збігом обставин можна вважати той факт, що особисто Василь Хара як керівник Донецької ланки профспілок у 2004 році дозволив реалізувати танцювальний майданчик санаторія „Святі гори”. Згодом його разом із приміщенням для відпочинку та бібліотекою було продано через кілька років донці першої особи ФПУ.

Через деякий час цей же санаторій, і знову не без участі Хари, відмовився від землі рекреаційного призначення площею 2,5 гектара. Наприкінці минулого року її було передано в оренду на 25 років – здогадайтеся кому? – так, знову-таки Калюк. Також за збігом обставин? Прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання цього договору недійсним, який нещодавно задоволено.

З’ясувалося, що без відповідних дозвільних документів на зазначеній ділянці розпочалося будівництво. Було знищено майже всі з 465 дерев, переданих за договором Калюк на зберігання. Збитки оцінюються у 160 тисяч гривень. Прокуратура за цим фактом порушила кримінальну справу, а суд погодився з її вимогами.

Ще одним вигідним придбанням доньки керівника ФПУ стали сім спальних корпусів пансіонату „Слов’яногірський”. Їх Донецька облпрофрада нібито за вимогою Хари реалізувала Еліні Калюк в липні минулого року за 120 тисяч гривень. Справжня ж вартість будівель була більш як удвічі більшою – майже 300 тисяч гривень. Прокуратура заявила позов про скасування правовстановлюючих документів на це майно.

А керівник – хто?

Правоохоронні органи, окрім порушень у роботі Федерації, встановили ще чимало цікавих фактів. За нашими джерелами Василь Хара з 2003 року і до цього часу є одним із засновників (50%) донецького товариства „Виробничо-будівельне підприємство „Гранум”. У грудні 2008 року Донецька облдержадміністрація з підприємством уклала договір підряду на виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією підтоплення споруд центральної частини міста Слов’янська вартістю 1,6 мільйона гривень. Роботу так ніхто й не виконав, а отриманні гроші осіли на рахунках двох фіктивних фірм. Стосовно посадових осіб підприємства вже порушено кримінальну справу.

Любов на папері і не тільки

Шалена любов між прокуратурою та профспілками триває і в інформаційному просторі. Останні інтерв’ю Василя Хари рясніють багатими епітетами на адресу Генпрокуратури, а головний наглядовий орган також не залишається в боргу та інформує суспільство про нові викриті факти зловживань з боку керівництва профспілок.

Але незважаючи на всі закиди на адресу ГПУ, система, як виявилося, працює. Уже більш як половину справ направлено до суду. До кримінальної відповідальності притягуються причетні, на думку прокуратури, до незаконного відчуження майна, зокрема, колишній голова правління Укрпрофоздоровниці. Чи стане наступним сам керівник профспілкової організації? Чи буде його бізнесовим оборудкам дано належну правову оцінку? Цікаве питання, на яке поки що не має прямої відповіді. Останнє інтерв’ю Хари одному з Інтернет-видань свідчить про те, що Василь Георгійович сподівається задіяти давні знайомства й використати своє членство в Партії регіонів. А вже чи зможе він зберегти свою недоторканність, якщо Генеральна прокуратура поставить питання руба, і як на це відреагує Верховна Рада ми, зважаючи на досить-таки високий градус спілкування між обома відомствами в ЗМІ, побачимо незабаром.

Сергій Огородник