Гуцули перекрили рух, до них вийшов Президент

По вулицях Яремчі гуляли тверезі й не дуже люди у вишиванках та гуцульських кацавейках... На стадіоні глядачів було обмаль – переважно журі та закохані пари, котрим все одно де цілуватися.... Фото
28–29 липня в Яремчі відбувся черговий Гуцульський фестиваль, який має гучний титул “міжнародного”. У суботу й неділю рух через Яремче був перекритий, по вулиця гуляли тверезі й не дуже люди у вишиванках та гуцульських кацавейках. Як стверджують організатори дійства, на свято прибуло 17 делегацій з різних куточків Карпат, гості з усієї України, а також із Канади, Америки та близького зарубіжжя, насамперед Польщі.
Убрані у вишиванки люди пройшлися по містечку колоною
У суботу барвиста процесія з піснями та музикою пройшлася по центру містечка до стадіону. Там народні гуляння продовжилися. На сцені співала й танцювала народна самодіяльність – як з’ясувалося, це був конкурс, – а глядачі поруч заливалися тим часом пивом. На самому стадіоні глядачів було обмаль – переважно журі та закохані пари, котрим все одно де цілуватися. Далі святкування набуло форм різноманітних змагань, як то – на кращий гуцульський транспорт, кращу гуцульську одяганку тощо. У неділю гуцули урочисто помолилися в церкві, а потім їх приїхав привітати Президент Ющенко.
Грали хто на чому вмів
Ця жінка проревла в ріг, імітуючи мукання корови. За демонстрацію свого мистецтва затребувала в журналістів дві гривні
Гітаристи зі Змієва на Харківщині. Їхня художня керівниця суворо їх вичитала за таке непристойне, на її думку, позування перед камерою
Канадські гості українського походження. Ззаду вивіска: УНІВЕРСАМ (а не УНІАМ, як може здатися)
Фотографувалися учасники фестивалю з великим задоволенням
Так жіночі гуцульські вбрання виглядають ззаду
Місцева дівчина в центральному парку
На тлі каруселі – нова церква
Дівчата всіляко підкреслювали красу своїх ніг
Чоловік у парку їсть солодку вату
А це справжній гуцул
Це теж справжній гуцул
А це турист
Хлопчикові щойно купили вишиванку й іграшковий автомат
Глядачі на стадіоні спостерігають за тим, що діється на сцені
Місцеві хлопці споглядають дівчат на сцені
Це теж глядачі
Хлопчик на стадіоні тримає кульку, щоб її не понесло вітром
Так гуцул їсть морозиво (“льоди”, як він сам сказав)
Учасниця художньої самодіяльності демонструє люльку
Неподалік сцени шкварчали шашлики
Представники місцевої влади святкують гуцульський фестиваль разом з усіма людьми – на стадіоні. Тільки найвище яремчанське начальство подалося обідати в дорогий ресторан “Гуцульщина”
Віктор Ющенко прийшов під завісу свята в неділю
Фото й текстівки Оксани Охрімчук (за винятком останнього знімка)
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