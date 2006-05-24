За Януковича-прем`єра депутатам пропонують від 10 до 15$ мільйонів

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що народним депутатам від БЮТ пропонували від 10 до 15 млн. доларів за позитивне голосування за кандидатуру лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, до 20 народних депутатів з БЮТ звертались люди, які уособлюють Партію регіонів і пропонували від 10 до 15 млн. доларів за позитивне голосування по В.ЯНУКОВИЧУ.

Вона попередила, що всі ці депутати перед тим, як іти на зустріч, ставили її до відома, а потім розповідали про цю розмову. Лідер БЮТ порадила Партії регіонів припинити подібні спроби, пообіцявши, що наступного разу депутати прийдуть на зустріч з диктофонами і відеокамерами. «І візьмемо з собою ЛУЦЕНКА. Це хороша ідея», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, реагуючи на запитання журналістів.