"Батьківщина" зібрала 12 тис. підписів за відставку Януковича
"Люди налаштовані дуже критично"
На Черкащині ВО «Батьківщина» за тиждень «підписної» кампанії зібрала вже близько 12 тис. підписів за відставку Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та розпуск нинішньої Верховної Ради.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Черкаської обласної організації ВО «Батьківщина» з посиланням на голову організації Анатолія БОНДАРЕНКА.
За його словами, «громадськість активно відгукнулась на ініціативу політичної сили, люди налаштовані дуже критично до нинішньої влади не лише на загальноукраїнському рівні, але й на місцевому. Люди підходять, підписують листівки, залишають телефони, просять інформувати, якщо опозиція плануватиме якісь акції протесту».
Паралельно «Батьківщина» разом з об`єднаною опозицією Черкащини зібрала більше 2 тис. підписів за відставку чинного губернатора області Сергія ТУЛУБА, поінформував А.БОНДАРЕНКО.