У містах України відзначили 94-ту річницю Жовтня

У Вінниці понад 200 прихильників Комуністичної партії України провели мітинг на честь 94-ї річниці Жовтневої революції.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники з червоними прапорами пройшли ходою центральною вулицею міста від площі Театральної до центрального парку культури та відпочинку ім. Горького.

Під час мітингу прихильники КПУ тримали плакати з лозунгами «Геть капіталістів та націоналістів-гнобителів», «Ні підвищенню цін комунальні послуги», «Заводи і фабрики - робітникам», «Слава великому Жовтню».

Виступаючи перед мітингувальниками, керівник обласного комітету Компартії Лідія ЗАКУСІЛОВА наголошувала, що чинна влада не спромоглась дати гідне життя українцям, а в країні процвітають та збагачуються лише олігархи.

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У Черкасах близько 100 прихильників КПУ зібралися на центральній площі міста, щоб відзначили 94-ту річницю революції 1917 року.

Як передає кореспондент УНІАН, вони колоною пройшли бульваром Шевченка до Соборної площі, де під стінами Черкаської облдержадміністрації провели мітинг.

Під червоними прапорами, портретами Леніна і транспарантами з комуністичними гаслами учасники мітингу заспівали «Інтернаціонал» та «Ленин всегда живой!». Організатори акції закликали на майбутніх виборах проголосувати за КПУ.

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Близько трьохсот комуністів всупереч забороні Окружного адміністративного суду Одеської області провели сьогодні ходу вулицею Рішельєвською з червоними прапорами, портретами Леніна, Сталіна і нещодавно вбитого лівійського лідера Муамара Каддафі.

Як передає кореспондент УНІАН, на Куликовому полі, де раніше був пам'ятник Леніну, прибічники КПУ взяли участь у мітингу з нагоди річниці революції 1917 року, на якому виступив лідер одеських комуністів Євген ЦАРЬКОВ та інші представники партії.

Оратори, зокрема, висловлювали критику на адресу властей за низький рівень пенсій і допомоги, а також образу на те, що міськрада відмовилася повернути на колишнє місце пам'ятник вождю пролетаріату.

Після мітингу для учасників мітингу пройшов концерт одеських комсомольців.

Як повідомлялося, виконком Одеської міськради звернувся до суду з проханням заборонити масові акції в Одесі 7 листопада, побоюючись зіткнень з активістами ВО «Свобода», які також звернулися із заявкою про намір провести свої акції в річницю перевороту в Росії.

Суд задовольнив позов, проте правоохоронці не заважали проведенню комуністами публічних акцій.

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У Житомирі близько 300 прихильників КПУ взяли участь у мітингу з нагоди чергової річниці революції 1917 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за результатами мітингу було ухвалено резолюцію, у якій міститься вимога від влади відмовитись від співробітництва з Міжнародним валютним фондом, закріпити у Конституції України заборону на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, знизити тарифи на житлово-комунальні послуги.

Сьогодні ж активісти Житомирської обласної організації КПУ поклали квіти до пам’ятника Леніну та разом з керівниками місцевої влади взяли участь у відкритті встановленої за кошти обласного бюджету меморіальної дошки колишньому секретарю виконкому облради Василю Ямчинському.

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У Дніпропетровську близько тисячі прихильників КПУ та «Спілки радянських офіцерів», які провели в центрі міста ходу і мітинг на честь 94-ї річниці революції, вимагали від влади України припинити співробітництво з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримали прапори СРСР, а також гасла: «Ні засиллю буржуазії!», «Не дамо перекласти кризу на плечі трудящих».

Мітингувальники вимагали від припинити пенсійну та медичну реформи, не допустити продажу землі сільськогосподарського призначення, а також надати дню 7 листопада статус державного свята.

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У Чернігові понад 200 прихильників КПУ з нагоди 94-ї річниці революції взяли участь у демонстрації та мітингу.

Як передає кореспондент УНІАН, вони пройшли центром міста, поклали квіти до пам'ятника Леніну, звідки рушили до Красної площі.

Також покладання квітів до могил загиблих воїнів відбулося у сквері імені Попудренка.

Учасники мітингу на Красній площі тримали прапори КПУ і прапори обласної Федерації профспілок України, хоча офіційно ця організація про свою участь у заходах не заявляла.

Один з учасників мітингу констатував, що, незважаючи на численні соціальні обмеження, зростання цін і тарифів, низькі зарплати та пенсії, народ поки що не готовий боротися. Водночас, він наголосив, що іншої альтернативи в українців, як будувати суспільство соціальної справедливості, немає. Тож закликав однодумців на виборах голосувати лише за членів КПУ, а не за представників великого бізнесу.

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У Херсоні прибічники КПУ відзначили 94-ту річницю революції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Херсонського обкому КПУ, учасники акції, здебільшого пенсіонери, пройшли від площі біля обласного музично-драматичного театру ім. Куліша до площі Свободи, де встановлений пам'ятник Леніну. Там відбувся мітинг і концерт.

У заході взяли участь народні депутати від КПУ Катерина САМОЙЛИК і Андрій НАЙДЬОНОВ.

Учасники мітингу вимагали від влади продовжити мораторій на продаж землі сільгосппризначення, скасувати пенсійну реформу і оголосити 7 і 8 листопада офіційним державним святом.

За даними міліції, у мітингу взяли участь до 500 осіб.

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У Харкові прихильники лівих сил відзначили 94-ту річницю революції урочистою ходою вулицею Сумською.

Як передає кореспондент УНІАН, прихильники КПУ, ПСПУ, громадських організацій «Всеукраїнська спілка робітників», «Трудова Харківщина» зібралися біля пам’ятника Леніну на площі Свободи, поклали квіти і колоною рушили вулицею Сумською до площі Конституції. При цьому працівники ДАІ перекрили вулицю по маршруту руху ходи.

Учасники акції тримали прапори Радянського Союзу, Української РСР, своїх політичних сил, транспаранти: «Трудящимся – достойную жизнь», «Нет рабовладельческому КЗОТу», «Пенсионная реформа Тигипко – удавка на шее трудящихся», «Украинская футбольная шиза-2012 обойдется в 300 млрд. грн. За эти деньги можно было бы спасти 10-20 млн. жизней», «Не допустим закрытия предприятий», «Социальную защиту – нуждающимся», а також плакати із зображеннями Леніна.

За даними міліції, у ході взяли участь близько 500 осіб. За даними першого секретаря Харківського облкому КПУ Алли АЛЕКСАНДРОВСЬКОЇ - близько тисячі.

Прихильники комуністів провели мітинг на площі Конституції.

У той же час на площі Свободи близько 70 активістів ПСПУ та «Трудової Харківщини» пікетували облдержадміністрацію з вимогами «не допустити продажу землі, не приймати Житловий, Трудовий кодекси і переглянути пенсійну реформу».

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У Донецьку більш як 500 прихильників КПУ провели ходу і мітинг на честь 94-ї річниці революції.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку в центрі міста, звідки пройшли вулицею Артема до площі Леніна.

Маніфестанти тримали в руках прапори КПУ, СРСР, а також червону атрибутику радянських часів і гасла «Ідеї Великого Жовтня – в життя!».

Ходу супроводжував оркестр, який виконував радянські патріотичні пісні.

На площі Леніна учасники акції провели мітинг, під час якого критикували уряд і Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. За словами мітингувальників, Президент «оточив себе американськими радниками і танцює під дудку Заходу».

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Учасники мітингу лівих сил у Луганську попереджають про безстрокові акції протесту і громадянської непокори у разі, якщо їх вимоги не буде почуто.

Як передає кореспондент УНІАН, під прапорами КПУ і СПУ біля пам'ятника Леніну за ініціативи комуністів відбувся мітинг, в якому взяли участь близько 1,5 тис. людей. Вони оголосили сьогоднішній день Днем свободи від капіталізму.

Виступаючи на мітингу, перший секретар обкому КПУ, народний депутат Спиридон КІЛІНКАРОВ заявив, що сьогоднішня ситуація в Україні – «це не вина АЗАРОВА, а його заслуга», і презентував від імені учасників мітингу подарунок прем'єру-міністру – велику дерев'яну ложку, яку тут же упакували у ящик для посилок з адресою Кабінету міністрів.

На думку С.КІЛІНКАРОВА, «біда України - не в ЯНУКОВИЧУ, не в АЗАРОВІ, а в тій моделі, яку нав'язали в 90-х роках, – капіталізмі».

«Сором і ганьба тим простим людям, які віддають свої голоси за буржуїв», - заявив він і закликав на майбутніх парламентських виборах «вибити ґрунт з-під них», щоб «жодний тігіпко не увійшов до парламенту».

У резолюції учасники мітингу зажадали від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА не підписувати антиконституційні закони, які погіршують життя людей, і відправити віце-прем'єра Сергія ТІГІПКА у відставку. Від Кабміну вони зажадали відкликати з Верховної Ради законопроект № 9127, виплатити пенсії в повному обсязі, з урахуванням рішень судів, передбачити у бюджеті на 2012 рік збільшення фінансування всіх соціальних програм. Від Луганської облради учасники зажадали провести позачергову сесію, на якій розглянути питання збереження соціальних пільг і гарантій.

«Ми попереджаємо: якщо наші вимоги не буде почуто, ми залишаємо за собою право на безстрокові акції протесту і громадянської непокори», - наголошується у резолюції.