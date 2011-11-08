Комуністи вимагають розійтися з МВФ і рушати до Москви

Учасники мітингу в Севастополі, організованого міською організацією КПУ, зажадали від влади припинити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, приєднатися до Митного союзу і увійти до Єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

Як передає кореспондент УНІАН, в резолюції мітингу також міститься вимога надати російській мові статус державної, скасувати «антинародну пенсійну реформу, не ухвалювати Трудовий і Житловий кодекси, зупинити злочинну медичну реформу, гарантувати в повному обсягу фінансування соціальних пільг громадян», а також забезпечити зменшення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня, що не перевищує 10% від загального доходу сім'ї, ліквідувати «ганебне явище невиплати заборгованості із зарплат».

Учасники мітингу вважають за необхідне «припинити злочинну приватизацію залишків державної власності, націоналізувати бюджетоутворюючі галузі, здійснювати ефективний контроль за цінами і якістю на продукти харчування, товари першої необхідності, ліки і проїзд у громадському транспорті, заборонити продаж земель сільськогосподарського призначення. Присутні також вимагали «заборонити на території України націоналістичні партії та організації з фашистською ідеологією».

Мітингувальники тримали транспаранти і плакати з написами: «Ми проти розграбування національного багатства України!», «Геть міністрів-капіталістів!», «Президента і Верховну Раду у відставку!», «Руки геть від наших пільг!», «Ні корупції!» та інші.

Після завершення мітингу, в якому брали участь, за різними оцінками, від 500 до 1000 чоловік, відбулася хода від місця проведення мітингу – площі Нахімова до площі Лазарева.

У мітингу і ході також взяли участь представники ряду громадських організацій.