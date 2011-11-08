Експерти про Тимошенко, чорнобильців і провокації

В Україні зросте кількість мітингів та акцій протесту, які можуть стати “спусковими гачками” для майбутніх революцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявили експерти.

Зокрема, як зауважив політтехнолог Сергій ГАЙДАЙ, існує стереотип, що революції, народні бунти та протести відбуваються в моменти економічного спаду і погіршення якості життя в країні.

За його словами, найпотужнішою причиною бунтів останнім часом є те, що суспільство модернізується швидше, ніж влада. Це призводить до протестних настроїв в українському суспільстві.

Він зауважив, що зараз в Україні більшу вагу мають мітинги чорнобильців та афганців, ніж, наприклад, акції на підтримку екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. Експерт пояснює це, зокрема, поступовою втратою довіри суспільства до неї.

“Жертвувати через цей “гарант” (Юлію ТИМОШЕНКО – УНІАН) давно нема кому, а от у чорнобильців там усе зрозуміло: вони борються за свої пільги”, – пояснив експерт.

Водночас С.ГАЙДАЙ зауважив: “За ті гріхи, за які було засуждено Юлію ТИМОШЕНКО, можна судити практично всіх політиків”.

Політтехнолог прогнозує, що зараз в Україні очікується підвищення кількості протестних акцій: “Якщо ви бачили, тенденції пов’язані з погодою, кліматом: чим холодніше, чим гірша погода – посилюються”.

Коментуючи заяву Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, що в Україні закуповується зброя для скоєння нападів на органи влади, С.ГАЙДАЙ висловив переконання, що надавши недостовірну інформацію, Президента підставили підлеглі. ”Якісь силовики, СБУ і так далі...”, – додав С.ГАЙДАЙ.

У свою чергу політтехнолог, директор компанії «Berta Communication» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ зауважив, що зараз в Україні вимоги учасників акцій протестів мають, в першу чергу, економічний, а потім уже політичний характер.

Іншим фактором, який характеризує нинішні протестні акції, - це відсутність визначених лідерів. Ще одна ознака - групи протестувальників не шукають контакту ні з владою, ні з опозицією.

Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ додав, що згідно з даними соціологічних опитувань, близько 70% українців однаково погано ставляться як до правлячої влади, так і до опозиції.

Науковий директор Школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олексій ГАРАНЬ зауважив, що, на його думку, революції відбуваються не завдяки політичним технологіям.

Він висловив переконання, що мітинги останнім часом провокуються владою. “У мене складається враження, що, можливо, дійсно відбувається провокування насильницького сценарію розвитку подій”, – зауважив він.

О.ГАРАНЬ не виключає, що в Україні можливі стихійні протести, які зіграють роль спускових гачків для майбутніх революцій. “Насправді стихійний протест і серйозний протест – він буде не за гроші – люди дійсно вийдуть захищати свої інтереси. Питання – хто цим скористається”, – зауважив О.ГАРАНЬ.