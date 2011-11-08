Чорновіл побоюється, що Могильов введе в Крим екстремістські угрупування

Екс-глава Міністерства внутрішніх справ Анатолій Могильов може ввести в Крим реальні екстремістські угрупування.

Таку думку озвучив депутат Тарас Чорновіл в ефірі 5 каналу, коментуючи призначення Могильова кримським прем`єром.

"Перше, як на мене, це повне руйнування змісту автономії. Друге, це колосальне зневажання регіональної політики, як такої, коли все керівництво Криму робиться "макіївським", з Донецької області, ну не може такого бути. Крим має висовувати своїх", - зазначив він.

"Приймуть чи не приймуть? Приймуть, нікуди не дінуться, і тихенько приймуть, і тихенько одностайно майже всі проголосують", - додав депутат.

"Я дуже боюся, що Могильов, який вміє створювати безлад, хаос і будити ненависть, він розбурхає дуже небезпечний фактор, його війна проти Меджлісу кримських татар, очевидно, буде опиратися на деструктивні ваххабістські певні групи. Для цього були дуже серйозні підозри", - вважає Чорновіл.

"Я дуже боюся, що саме Могильов введе в Крим реальні екстремістські угрупування, які можуть загрожувати майбутній безпеці", - додав він.

Українська правда