Кримські татари пригадали «подвиги» Могильова

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЬОВ прогнозує погіршення міжетнічної ситуації в Криму у зв’язку з очікуваним призначенням колишнього міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА прем’єр-міністром Криму.

В інтерв’ю Радіо «Свобода» М.ДЖЕМІЛЬОВ назвав призначення А.МОГИЛЬОВА головою Ради міністрів АРК «не найбільш вдалим призначенням».

«МОГИЛЬОВ, коли очолював міліцію тут, зробив декілька вчинків, які посилили міжнаціональну напруженість. Це, в першу чергу, стрілянина у беззбройних людей на Ай-Петрі у 2007 році. А головне – його відкрита заява в пресі з повним виправданням сталінських злочинів щодо кримських татар та громадян інших національностей, яких депортували за національною ознакою», – сказав М.ДЖЕМІЛЬОВ.

«Якщо, звичайно, МОГИЛЬОВ не змінився радикально, а немає жодних підстав так думати, то можна прогнозувати посилення міжнаціональної напруженості», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, учора, 7 листопада, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ погодив призначення А.МОГИЛЬОВА головою Ради міністрів Криму, звільнивши його з посади міністра внутрішніх справ.

Кримський парламент сьогодні розгляне питання про призначення нового прем’єра автономії.

А.МОГИЛЬОВ обіймав посаду міністра внутрішніх справ із березня 2010 року, у 2007 році очолював Головне управління МВС України у Криму.

Попередній прем’єр Криму Василь Джарти помер у серпні цього року.