Круглий стіл «Чому українці бояться усиновляти дітей?»
В середу, 9 листопада, в 12:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чому українці бояться усиновляти дітей?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Теми, винесені на обговорення:
1. Наскільки доступна українцям процедура усиновлення?
2. Які проблеми з усиновленням існують в Україні?
3. Чи підтримує держава сім'ї з прийомними дітьми?
4. Хто не зацікавлений в тому, щоб дітей усиновляли?
5. Які умови необхідно створити, щоб усиновлення стало популярним?
Учасники круглого столу:
1. Юрій ПАВЛЕНКО - уповноважений Президента України з прав дитини;
2. Людмила ВОЛИНЕЦЬ – колишній директор Державного департаменту з усиновлення і захисту прав дитини, керівник управління забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини.
3. Павло ГЛАДЧЕНКО - глава програми наставництва Благодійного фонду One Норі;
4. Микола ЖАДАН - директор дитячого будинку, м. Вишгород;
5. Вікторія ГЕРАСИМЧУК – керівник проекту «Нічийний малюк» на LB.ua;
6. Микола КУЛЕБА - начальник служби у справах дітей Київської міської державної адміністрації;
7. Валентина БЕРЕЗІНА - начальник відділу опіки, піклування, усиновлення та інших форм виховання Служби у справах дітей Київської міської державної адміністрації.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).