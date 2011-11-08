В середу, 9 листопада, в 12:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чому українці бояться усиновляти дітей?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Теми, винесені на обговорення:

1. Наскільки доступна українцям процедура усиновлення?

2. Які проблеми з усиновленням існують в Україні?

3. Чи підтримує держава сім'ї з прийомними дітьми?

4. Хто не зацікавлений в тому, щоб дітей усиновляли?

5. Які умови необхідно створити, щоб усиновлення стало популярним?

Учасники круглого столу:

1. Юрій ПАВЛЕНКО - уповноважений Президента України з прав дитини;

2. Людмила ВОЛИНЕЦЬ – колишній директор Державного департаменту з усиновлення і захисту прав дитини, керівник управління забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини.

3. Павло ГЛАДЧЕНКО - глава програми наставництва Благодійного фонду One Норі;

4. Микола ЖАДАН - директор дитячого будинку, м. Вишгород;

5. Вікторія ГЕРАСИМЧУК – керівник проекту «Нічийний малюк» на LB.ua;

6. Микола КУЛЕБА - начальник служби у справах дітей Київської міської державної адміністрації;

7. Валентина БЕРЕЗІНА - начальник відділу опіки, піклування, усиновлення та інших форм виховання Служби у справах дітей Київської міської державної адміністрації.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).