Малковича боронити від рейдерів приїхала Герман, чекають Попова

На видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" вчинена спроба рейдерської атаки.

Про це УНІАН повідомили у видавництві.

За інформацією співрозмовника агентства, атака була вчинена сьогодні зранку.

Разом з тим причини та подробиці інциденту у видавництві не повідомили, порекомендувавши звернутися до власника та директора Івана МАЛКОВИЧА.

Водночас УНІАН повідомили, що на місті події вже перебуває велика кількість представників ЗМІ та радник Президента Україні Ганна ГЕРМАН, а також чекають на приїзд голови КМДА Олександра ПОПОВА.

Видавництво знаходиться за адресою вул. Басейна 1/2.