Малковича боронити від рейдерів приїхала Герман, чекають Попова
11:32, 08 листопада 2011Політика
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Атака була зранку
На видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" вчинена спроба рейдерської атаки.
Про це УНІАН повідомили у видавництві.
За інформацією співрозмовника агентства, атака була вчинена сьогодні зранку.
Разом з тим причини та подробиці інциденту у видавництві не повідомили, порекомендувавши звернутися до власника та директора Івана МАЛКОВИЧА.
Водночас УНІАН повідомили, що на місті події вже перебуває велика кількість представників ЗМІ та радник Президента Україні Ганна ГЕРМАН, а також чекають на приїзд голови КМДА Олександра ПОПОВА.
Видавництво знаходиться за адресою вул. Басейна 1/2.
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