Захарченка міліції представив сам Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що досвід роботи Віталія ЗАХАРЧЕНКА в податкових органах допоможе йому працювати на посаді міністра внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні в Києві, представляючи керівному складу МВС України нового міністра.

«Це ваш колега, який багато років працював в органах внутрішніх справ, тому має досвід, трошки його розширив в податковій і, безумовно, це дасть змогу більше приділяти увагу боротьбі зі злочинністю», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ, зауваживши при цьому, що започаткована декриміналізація статей Кримінального кодексу України повинна суттєво збільшити увагу правоохоронних органів до боротьби з економічними злочинами. За словами В.ЯНУКОВИЧА, як правило, кошти, здобуті незаконним шляхом, не завжди повертаються державі. «І наше завдання, щоб кожен злочинець, який грабує державу, має повертати гроші з великими штрафними санкціями і отаке завдання я поставив міністру В.ЗАХАРЧЕНКУ», - сказав Президент. Також він висловив сподівання, що в МВС буде збережена спадкоємність, тобто, за його словами, все, що до цього часу напрацьовано, ні в якому разі не можна руйнувати. «Треба лише вдосконалювати, а меж для вдосконалення, як кажуть, немає», - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Президент призначив В.ЗАХАРЧЕНКА главою МВС, звільнивши його з посади голови Державної податкової служби України.