Янукович приїхав на завод

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув з робочою поїздкою на Буковину.

Як передає кореспондент УНІАН, у Чернівецькому аеропорту Президента зустріли голова Чернівецької ОДА Михайло ПАПІЄВ, заступник голови обласної ради Віктор МАНІЛІЧ та секретар Чернівецької міської ради Віталій МИХАЙЛІШИН.

Наразі В.ЯНУКОВИЧ прибув на Чернівецький машинобудівний завод, де ознайомиться з виробничими потужностями підприємства, а також проведе виробничу нараду з урядовцями та представниками керівництва області та промислових підприємств регіону.

В поїздці Президента супроводжують міністр охорони здоров’я Олександр АНІЩЕНКО, міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО, міністр екології і природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ, міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО та інші.

В ці хвилини в одному з цехів підприємства В.ЯНУКОВИЧ зустрічається з працівниками заводу.