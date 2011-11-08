У МЗС підтверджують, що саміт Україна-ЄС відбудеться 19 грудня

У Міністерстві закордонних справ України підтверджують, що саміт Україна-ЄС відбудеться 19 грудня в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Ми отримали ноту від ЄС, якою підтверджується 19 грудня цього року, як дата проведення 15 саміту Україна-ЄС в Києві»,- сказав він.

За словами О.ДИКУСАРОВА, головним здобутком самміту має стати офіційне оголошення про завершення переговорів щодо угоди про асоціацію. Він зазначив, що делегації України та ЄС наразі продовжують роботу з узгодження ключових питань переговорного процесу, які ще залишаються невирішеними. «Виходимо з того, що ця робота буде завершена найближчим часом з тим, щоб під час саміту Україна-ЄС сторони оголосили про завершення переговорів щодо угоди про асоціацію», - додав він.