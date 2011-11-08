Безсмертний: Азаров - найгрубіша помилка Януковича

Очолювати Кабмін повинна людина, яка об’єднує Президента з країною, а не роз’єднує. Таку думку Роман БЕЗСМЕРТНИЙ висловив в інтерв’ю газеті «Столичные новости».

За словами політика, в Україні, на жаль, не можуть обрати 11 осіб, здатних виграти чемпіонат Європи з футболу, та 20 осіб для роботи в уряді. Він переконаний, що на сьогодні існує реальна проблема зібрати людей, які в змозі вирішити поставлені перед ними завдання. «І ця проблема існує не лише на рівні Кабміну. В уряді вона починається та спускається вниз по всій владній вертикалі», - заявив політик.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ розповів: коли Віктор ЮЩЕНКО в останній день свого президентства поцікавився, що порекомендувати Віктору ЯНУКОВИЧУ, він відповів – призначити Миколу АЗАРОВА міністром фінансів.

«Однак, він став прем’єр-міністром. Я поважаю М.АЗАРОВА як спеціаліста, але вважаю, що Президенту В.ЯНУКОВИЧУ не слід було висувати Миколу Яновича на передову. Це його найгрубіша помилка. На моє переконання, очолювати Кабмін повинна людина, яка об’єднує Президента з країною, а не роз’єднує їх», - наголосив політик.

Він упевнений, людей, що паразитують на темі розколу, потрібно відмежувати від політики та процесу прийняття рішень, тому що вони ніколи не працюватимуть задля інтересів громадян.

«Їхнє завдання – приховувати свою професійну непридатність за темами мови, історії тощо», - вважає Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Разом з тим, політик відзначив, що не бачить протистояння Сходу та Заходу України. За його словами, і у львів’янина, і у луганчанина однакові проблеми, що в першу чергу стосуються рівня та якості їхнього життя.

«Міфічну проблему протистояння розвивають лише політики, котрі стверджують: «Люди, у вас немає житла тому, що ви говорите іншою мовою» або «Ваші діти не мають можливості ходити до школи через ваш невірний геополітичний вибір» тощо. Це елементарний паразитизм політичного істеблішменту на проблемах громадян. Для українців мусована «проблема розколу Сходу і Заходу» знаходиться на передостанньому місці. Тому якщо і є якесь протистояння, то це протистояння політиків, а не простих громадян», - підкреслив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.