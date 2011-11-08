Експерт бачить, що виборці незадоволені опозицією

У суспільстві посилюється незадоволеність неадекватністю дій, а головне - бездіяльністю опозиції. Від опозиційних сил виборці напередодні виборів очікують консолідації.

Таку думку УНІАН висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

За словами експерта, у суспільстві складається достатньо проблемна ситуація з реалізацією очікувань виборців. «Партії влади поки демонструють стійку динаміку до падіння рейтингу, що якийсь час ще продовжуватиметься. Проте опозиція не лише не підбирає ці голоси, але й втрачає власні. Це означає, що в нинішній Україні як ніколи сильний запит на політичну альтернативу», - переконаний О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Проте, за словами експерта, «цього разу, після прецеденту ТІГІПКА і незрозумілих дій ЯЦЕНЮКА на президентських виборах, виборець не «клюватиме» на виключно віртуальні проекти. Він вимагатиме від політичної альтернативи не лише красиву картинку, але й зрозумілу ідеологію, а також - виразну програму дій. А головне – йому потрібний доказ ефективності нинішнього позиціонування».

На думку заступника директора АМС, таким критеріям сьогодні відповідає не багато хто з «молодих і перспективних». «Це, перш за все, ЯЦЕНЮК, КОРОЛЕВСЬКА і КЛИЧКО. Саме вони в очах суспільства можуть запропонувати нові механізми політичної дискусії - ефективні, зрозумілі, послідовні», - зазначив експерт.

На думку А.ГОЛОБУЦЬКОГО, абсолютно невиразна позиція БЮТ із ключових питань соціально-економічного життя країни на фоні невдалих акцій протестів у справі Юлії ТИМОШЕНКО суттєво знижує довіру до цієї політичної сили з боку виборців.

«Безумовно, рядовий українець любить гнаних і скривджених. Проте він усе ж таки в своїх героях хоче бачити успішних і перспективних політиків. А що виходить у БЮТ сьогодні? Ю.ТИМОШЕНКО у в`язниці - життя зупинилося. От чому виборець прагне бачити в молодих людях, які реалізували себе, – можливих вождів і лідерів. Це стосується і спортивних досягнень КЛИЧКА, і політичної активності КОРОЛЕВСЬКОЇ, і кар`єрних злетів ЯЦЕНЮКА», - заявив експерт.