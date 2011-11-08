Порошенко вважає, що Україна живе не по кишені

14:01, 08 листопада 2011
Політика
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Влада має зробити висновки?

Колишній міністр закордонних справ України, голова Ради Національного банку Петро ПОРОШЕНКО вважає, що Україна так само як і Греція живе не за коштами.

По це він заявив в інтерв`ю газеті “День” (№202 від 8 листопада).

За словами П.ПОРОШЕНКА, Україні ще потрібен системний аналіз, взятий не зі стрічок Bloomberg чи Reuters, а власний, з висновками та адаптацією до українських реалій.

Він зауважив, що, незважаючи на те, що цю роботу мають проводити МЗС, Мінекономіки, декілька академічних інституцій та шанованих вчених, як і група, яку доручив створити Президент для online-спостереження та реагування на ризики, детальний аналіз висновків із подій у Греції не зроблено. П.ПОРОШЕНКО наголосив, що Грецію до кризи призвела одна причина. “Причина проста. Якщо ти живеш не за коштами, то рано чи пізно достатку прийде кінець. Я проаналізував фінансовий стан грецької залізниці. Якщо її дохід становить 100 мільйонів євро, а витрати - 500 мільйонів євро, а гарантований державою борг грецької залізниці перевищує 13 мільярдів доларів, то країні таке функціонування залізниці не потрібно, або вкрай шкідливе”, - сказав він.

П.ПОРОШЕНКО зауважив, що за даними британської преси, середня зарплата працівника грецької залізниці становить 60 тисяч фунтів на рік, а у Британії майже на 30-40 % менша при більш інтенсивній роботі. “Я не хочу ображати грецьких залізничників, але вони стільки не заробили, і стільки не заробила країна. А держава покривала ці незароблені кошти тим, що заганяла себе в абсолютно непосильні борги, які сьогодні становлять 300 мільярдів доларів, за які пропонують розрахуватись європейським платникам податків”, - сказав він.

За його словами, українська влада має зробити висновки з грецької ситуації. “Україна живе не за коштами. Нам кажуть, що ми у даних умовах маємо значно менший борг щодо ВВП, але темпи, за якими ми набираємо ці борги, кризи й ризики, пов’язані з погіршенням умов торгівлі за основними продуктами українського експорту при бездіяльності влади, гарантовано призведуть, якщо нічого не робити, до стану, близького до грецького, де сьогодні безробіття - 16%”, - сказав П.ПОРОШЕНКО. При цьому він додав, що у Греції доступ до коштів, отриманих через запозичення, мали майже всі громадяни, в той час як українські запозичення споживає не суспільство. За його словами, сьогодні левова частка запозичених нами грошей іде на будівництво інфраструктурних проектів, які не мають видимої віддачі.

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