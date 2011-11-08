У НУ вважають, що влада навмисне стикає українців лобами

Марш комуністів по Хрещатику 7 листопада та відкриття вже третього пам’ятника Сталіну у Запоріжжі є черговою спробою влади спрямувати антивладний соціальний протест людей в русло ідеологічного протистояння всередині суспільства.

Як повідомляє прес-служба «Нашої України», про заявив голова центрального виконкому партії Сергій БОНДАРЧУК.

«Влада провокує конфлікти між націоналістами і комуністами, україномовними та російськомовними з єдиною метою – не допустити об’єднання українців для рішучої протидії антисоціальній політиці теперішньої правлячої команди», - вважає він.

«Режим діє за перевіреним сценарієм. Так само у травні-червні цього року влада за допомогою маніпуляцій з «узаконенням» радянського прапора намагалася відвернути увагу суспільства від протестів підприємців. Сьогодні ж вони пробують переконати українців, що головною проблемою для них є події 94-річної давнини, а не теперішній правлячий режим, який скорочує зарплати і соціальні виплати», - сказав С.БОНДАРЧУК.

На його думку, пряму відповідальність за політичні бійки в центрі столиці несуть правоохоронні органи, які всупереч рішенню суду дозволили комуністам пройти Хрещатиком і провести свій мітинг на Майдані Незалежності. Така поступливість міліції не є випадковою, - це частина цинічного сценарію влади з розпалювання суспільного конфлікту.

С.БОНДАРЧУК нагадав, що 24 серпня цього року влада жорстоко заблокувала проведення в Києві мирної ходи опозиційних сил, присвяченої Дню Незалежності України. «Як бачимо, для комуністів таких обмежень не існує. Це ще один доказ того, що навіть після двадцяти років незалежності при владі в Україні залишаються спадкоємці колишньої Компартії», - наголосив С.БОНДАРЧУК.

«Цікаво, як пояснить події на Хрещатику голова КМДА і в. о. мера Києва пан Олександр ПОПОВ, який 24 серпня ледь не особисто очолював блокування ходи опозиційних сил, пояснюючи це своєю відповідальності за безпеку і спокій киян? Сьогодні лже-мера столиці не видно і не чути, напевне тому, що рознарядки з Адміністрації Президента були зовсім іншими», - сказав С.БОНДАРЧУК.