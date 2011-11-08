Синод УГКЦ скаржиться, що Янукович їх не чує

Синод Української греко-католицької церкви направив багато звернень до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, але не отримав жодної відповіді.

Про це повідомив глава УГКЦ Блаженніший Святослав (ШЕВЧУК) під час веб-конференції на tochka.net.

Блаженніший Святослав також зазначив, що ні в нього, ні в його попередника Кардинала Любомира (ГУЗАРА) так і не відбулося жодної особистої зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Єдиний момент, коли я міг з ним зустрітися, був під час його зустрічі в Страсний четвер цього року. Тоді Президент привітав мене з обранням і подарував великий букет білих троянд. Після цієї зустрічі не було жодного контакту», – сказав Предстоятель УГКЦ.

Блаженніший Святослав також пояснив, чому УГКЦ намагається завжди бути поза політикою.

«Різні церкви по-різному поводяться в політичному просторі. Коли мова йде про православні церкви, вони притримуються доктрини, що церква повинна шукати способу співпраці з владою. Католицька церква дотримується іншого поняття. Ми намагаємося завжди бути поза політикою. Не будучи зв’язаною з жодною політичною партією - мати можливість бути церквою. Інакше, вона перетворюється на суспільне угрупування. Церква має бути відкритою для всіх людей, і до правих, і до лівих, і до центристів. Коли церква перетворюється на політичну партією, вона стає на ту чи іншу сторону. А церква має проголошувати вічні істини», – підкреслив глава УГКЦ.