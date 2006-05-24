Проект ”Нашої України” Тимошенко порівнює з Простоквашино

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО критикує проект угоди, надісланий «Нашою Україною» за нереальність термінів виконання завдань, які там передбачено.

За її словами, «вчора вночі нам надійшла нова коаліційна угода від Романа БЕЗСМЕРТНОГО». Вона зазначила, що в цьому проекті передбачено «наприклад, провести аудит всього і вся, реформувати всі галузі, провести адміністративно-територіальну реформу». Вона зазначила, що при цьому в кожному з цих пунктів стоїть термін «до кінця 2006 року». «Це мені нагадує Простоквашино – хтось захворів, чешуться лапи, відпадає хвіст і все це разом», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО. В той же час вона переконана, що між трьома політичними силами – «Наша Україна», БЮТ та СПУ буде знайдено компроміси і буде створено демократичну коаліцію.