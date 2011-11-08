Підприємці влаштують владі переоблік

В усіх регіонах України 1 грудня підприємці проведуть загальнонаціональний страйк «Переоблік влади». Про це заявив начальник штабу Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» Андрій ПАНАЕТОВ сьогодні в ході прес-конференції в УНІАН.

Організатори акції - Всеукраїнська громадянська акція «Вперед», громадська організація «Наступ» та громадське об`єднання «Союз перевізників України».

Як заявив А.ПАНАЕТОВ, Верховна Рада Україна не представляє інтереси народу і всіляко знищує малий і середній бізнес. На акції 3 листопада підприємці вимагали саморозпуску Верховної Ради. Їхню вимогу не виконано, тому 1 грудня відбудеться загальнонаціональний страйк.

«Ми, як громадянський рух заявляємо чітко і прямо: ми готові взяти на себе відповідальність за те, що відбувається в країні. 1 грудня ми починаємо з того, що оголошуємо акцію «Переоблік влади». Ми закликаємо у цей день, хоч ненадовго, закрити робочі місця, вивісити відповідні таблички, і провести реальний переоблік влади. Час розмов-умовлянь минув. Настав час діяти. Ми готові, ми сконцентровані, ми йдемо вперед, і нас вже ніхто не зупинить», - зазначив А.ПАНАЕТОВ.

Лідери акції «Вперед!» сподіваються, що 1 грудня в рамках всеукраїнського страйку «Переоблік влади» 200 тисяч підприємців не вийдуть на роботу.

Як зазначив голова громадської організації «Наступ» Руслан СЕКЕЛА, загалом в Україні нараховується від 2-3 до 5 тисяч активістів акції «Вперед!». «А щоб ця акція вдалася, треба щоб принаймні сто тисяч, двісті по всій країні повісили ці таблички – «Переоблік влади», – підкреслив Р.СЕКЕЛА.

Він зазначив, що, порушуючи кримінальні справи проти виконавців та організаторів акцій протесту, влада хоче залякати їх. Голова ГО «Наступ» також наголосив, що міліція не має права порушувати кримінальну справу через зламаний 3 листопада учасниками акцій протесту паркан навколо будівлі Верховної Ради. «Народ України демонтував незаконно встановлену архітектурну форму», – переконаний він. За словами Р.СЕКЕЛИ, згідно з законодавством України, будь-яка архітектурна форма повинна мати замовника, кошторис, проект, дозвіл Київської міської держадміністрації, архітекторів, санепідемстанції. «Тому що згідно з Державними будівельними нормами, паркан, який має більше метра, повинен мати проект. Той паркан, який стоїть біля Верховної Ради, - це незаконна архітектурна форма, юридично його не існує», - заявив Р.СЕКЕЛА.

При цьому він висловив переконання, що учасники акцій протесту, незважаючи на будь-які перешкоди, можуть увірватися до будівлі Верховної Ради. «На жаль, можливо, прийде такий момент, коли люди увірвуться в цей парламент і винесуть звідти всіх», – сказав голова «Наступу».

«Можливо, весною в Київ приїде не 5 тисяч, а 50 тисяч. І тих 10 тисяч «Беркута», яких було утричі більше, ніж учасників акції 3-го числа, вони вже нічого зробити не зможуть», – вважає Р.СЕКЕЛА.

«Наше завдання - підняти всю Україну, щоб у влади під ногами горіла земля. Акція 1 грудня пройде по всій країні. Вона покаже, що громадяни не згодні з діями влади, не згодні з тим, що відбувається в країні», - зазначив він.

За словами Р.СЕКЕЛИ, «наступною акцією, швидше за все, буде припинення сплати податків. Ми розуміємо, що самі фінансуємо владу, яка обкрадає нас, що саме за наші податки купуються літаки, будуються дачі, і влада не звертає ніякої уваги на прохання людей».

«Сьогодні виросло нове суспільство, люди, які працюють самі на себе, які готові на себе взяти відповідальність за те, що відбувається в країні. Ми хочемо повернути нашу країну собі і своїм дітям. Ми хочемо побудувати таку країну, в якій не буде соромно жити нам і нашим нащадкам», - додав Р.СЕКЕЛА.

До підприємців 1 грудня приєднаються також і перевізники. Про це повідомив під час прес-конференції віце-президент громадського об`єднання «Союз перевізників України» Сергій ОВЧИННИКОВ. За його словами, 1 грудня у всіх регіонах України пройдуть регіональні АвтоМайдани.

«Ми попереджали: наші двигуни вже заведені. Влада повинна це пам`ятати. Ми рухаємося тільки вперед, і нас ніхто не зупинить. Ми стали набагато розумнішими і хитрішими, ми навчилися перегравати цю владу. Ми не боїмося ні міліціонерів, ні їх смугастих жезлів. Наша координація відбуватиметься виключно через Facebook і Twitter. До останньої хвилини ніхто не буде знати про наші дії. Ми знаємо - по-іншому діяти ніяк не можна. Ми вижили при цій владі і знаємо, що її є кому замінити», - підкреслив С.ОВЧИННИКОВ.

Також під час прес-конференції А.ПАНАЕТОВ нагадав про створення Всеукраїнської громадянської організації «Вперед!». За його словами, визначено попередню дату установчого з’їзду організації - 19 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада біля Верховної Ради відбулась акція протесту «Вперед!», у якій взяли участь близько тисячі осіб. Учасники акції зламали металевий паркан та увірвалися на подвір’я парламенту, після цього їх почали відтісняти бійці спецпідрозділів міліції.

Головне управління МВС України у Києві порушило кримінальну справу за фактом вчинення хуліганських дій та побиття учасниками акції протесту співробітників міліції.