Обіход: Заяви, що суд у США виправдав Тимошенко і Лазаренка, - блеф

Американський суд не міг виправдати екс-прем`єр-міністра Юлію Тимошенко і екс-прем`єр-міністра Павла Лазаренка з питань давання і отримання хабарів, оскільки ця справа в США не розглядалася.

Про це в ексклюзивному інтерв`ю інформаційному агентству НБНзаявив екс-заступник генерального прокурора України Микола Обіход.

"Немає ніякого виправдувального як Павла Івановича, так і Юлію Володимирівну рішення американського суду з питань давання і отримання хабарів. Звідси блефом є заяви про те, що американський суд виправдав Тимошенко в даванні хабарів, а Лазаренко - в їх отриманні. Американський суд взагалі не розглядав питання про хабарі, оскільки це не його юрисдикція", - заявив Микола Обіход.

"Для ясності і щоб уникнути перекручування фактів, підкреслю, що американська прокуратура і ФБР офіційно підтвердили і зараз підтверджують встановлені факти отримання багатомільйонних сум Павлом Лазаренко від ЄЕСУ, Somolli і Тимошенко. Американський суд також ніколи своїми рішеннями самі ці факти не спростовував. Вони реально мали місце і Юлії Володимирівні нікуди від них не дітися", - сказав він.

"Остаточне слово за їх оцінкою - за українським правосуддям", - переконаний Обіход.