Корупційний скандал у ВСУ: влада готується до виборів голови Суду?

Якщо судді справді вболівали за долі “невинно засуджених”, їм варто вийти на публіку й показати ці справи. Пред’явити суспільству докази… Це для них єдиний порятунок…

До вчорашнього дня Верховний суд України тихо жив своїм непримітним церемоніальним життям. Але вчора Генпрокуратура в особі заступника генпрокурора Михайла Гаврилюка “зірвала” інформпростір сенсаційним повідомленням. ГПУ заявила, що Вища рада юстиції відкрила провадження щодо порушення суддівської присяги членами Судової палати з кримінальних справ ВСУ, які у 2009-2010 роках незаконно змінили 15 особам вироки з довічного ув’язнення на 15 років позбавлення волі. Більше того, речник ГПУ заявив, що весь склад суддів цієї палати ВСУ “звільняв” осіб, котрі вчинили вкрай небезпечні для суспільства злочини. Тобто суддів Верховного суду звинуватили в тому, що вони випускали на волю злочинців. Звісно, небезкорисливо.

Генпрокуратура, яка донедавна займалася переважно справами Тимошенко, знайшла собі інше заняття. Розкрила зловживання цілої судової палати Верховного суду. І як вчасно! Якраз напередодні обрання голови ВСУ. Дарма що заступник генпрокурора, який виступив із новиною, зауважив, що відкриття провадження Вищою радою юстиції «ні в якому разі не пов’язане з ротацією у Верховному суді», а також із переобранням його голови.

Спочатку ми зателефонували колишньому голові Верховного суду Василю Онопенку. Він не відповідав на дзвінки преси. І його можна зрозуміти: у нього самого зять, Євген Корнійчук, під кримінальною справою ходить.

Потім я обдзвонила знайомих юристів – щоб почути їхню думку щодо останніх подій. Частина з них переконана, що суди першої інстанції деколи приймають такі рішення, які Верховний суд просто зобов’язаний виправляти. Тож рішення про перегляд пожиттєвого ув’язнення може бути цілком правомірним.

Водночас адвокат Тетяна Монтян заявила таке: “У Верховному суді сидять не святі, що опікуються долями невинних страждальців, це – очевидно. І мені важко повірити, що вони виносять безкорисливі рішення. Але те, що їх раптом вирішили перевірити напередодні виборів голови ВСУ, - це теж факт красномовний. Я вважаю, що цим суддям, якщо вони справді вболівали за долі “невинно засуджених”, варто вийти на публіку й показати ці справи. Пред’явити суспільству докази, що ув’язненим несправедливо дали кваліфікацію. Вибір тут малий, дуже вузький коридор, коли пожиттєве міняють на п`ятнадцять років. Повірте, що якщо це рішення було справедливим, це завжди помітно. І тоді суспільство підтримає суддів Верховного суду. Але, за моїми даними, зараз судді дуже схвильовані, кажуть, вони не вникали у ті справи, і намагаються сховатися колегіальністю рішень і навіть звалити все на суддю-доповідача. Утім, тих, хто займається цими суддями, цікавить не справедливість, а їхнє правильне голосування під час обрання голови ВСУ”.

Нам також вдалося поговорити із працівником апарату Верховного суду. Подаємо нашу розмову на умовах анонімності.

Ви особисто вірите в те, що судді ВСУ могли приймати рішення про зміну пожиттєвого ув’язнення на 15 років безкоштовно?

Мені би дуже хотілося в це вірити. Але я вважаю, що коли Генпрокуратура робить такі гучні заяви, то при цьому мала б виставити всі ці п’ятнадцять справ, перевірити їх і тоді виходити на прес-конференцію. Зараз у ВСУ триває перевірка. До речі, у січні цього року ВРЮ вже приходила із такими самими перевірками, і всі вони нічого не виявили. Подивимося, що буде зараз.

У мене немає сумнівів, що суддів пресують з однією метою – вплинути на процес обрання голови ВСУ. До речі, в інформації, яку оприлюднили ЗМІ, є одна суттєва неточність. Наприклад, там пишуть, що частина суддів пішла зі своїх посад через скандал. Частина суддів справді пішла, але значно раніше й через іншу причину. У липні минулого року Верховна Рада значно врізала повноваження ВСУ, а також чисельність суддівського корпусу. При цьому кардинально змінювалися умови виходу на пенсію. Тож люди пенсійного віку пішли самі, за власним бажанням...

Відомо, що в жовтні, коли закінчувалися повноваження Василя Онопенка, ВР прийняла закон, яким Верховному суду поверталися повноваження. Автор законопроекту «регіоналка» Ірина Бережна чесно сказала, що проект вона робила на замовлення члена ВСУ Ігоря Самсіна при цьому чесно зауважила, що повноваження Верховному суду повернуть тільки під нового, “сильного” голову. Сьогодні вигулькнула кандидатура вихідця з Макіївки Анатолія Головіна з Конституційного суду, чию кандидатуру, кажуть, підтримує Адміністрація президента. Як ви думаєте, кого підтримає пленум суддів?

Хотів би підкреслити, в який спосіб заблоковано обрання голови ВСУ. Адже термін повноважень Онопенка сплив ще 29 вересня. Тобто 30 вересня мав відбутися пленум Верховного суду. Але обрання нового голови заблокував Окружний адміністративний суд Києва за позовом одного з членів Миколи Пінчука. Гадаю, час був потрібний владі, бо вона зараз узгоджує всередині своїх груп кандидатуру нового голови. Анатолій Головін може претендувати на цю посаду тому, що законом “Про судоустрій та статус суддів” зроблено “лазівку” для членів КС. Тобто там з’явилася норма про те, що головою ВСУ може стати член КС.

Інша справа, кого підтримають судді. Гадаю, їм не подобається ані той, ані інший кандидат – Ігор Самсін. Анатолій Головін також буде людиною, насадженою згори. Це ж очевидно. Тому жодного з названих судді б не підтримали. Але влада “працює” з ними. Учорашня заява Генпрокуратури це підтверджує. Тож спрогнозувати, що з цього вийде, нескладно…

Маша Міщенко