У Донецьку не розуміють, чому відмовчується Янукович

Сьогодні в Донецьку більше тисячі чорнобильців зібралися біля стін обласної прокуратури, а також на прилеглій до будівлі площі Правосуддя, вимагаючи повернути законно зароблені пенсії в повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, люди прийшли з документами, які підтверджують факт невиконання рішення судів про виплату в повному обсязі пенсій.

Так, на відповідних банківських документах значилися суми одержаних пенсій, які в рази менше тих, які раніше одержували ліквідатори, відсудивши належні надбавки. Приміром, один з чорнобильців-інвалідів замість 7 тис. грн. на даний момент одержав тільки 1 тис. грн.

Ліквідатори Чорнобильської катастрофи принесли керівництву обласної прокуратури списки інвалідів-чорнобильців, які одержали такі урізані пенсії, приклавши відповідні розпорядження керівництва Пенсійного фонду і виписки з банків про одержані суми.

Голова Донецької обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-єдність» Микола ГОНЧАРОВ зазначив, що тиждень тому чорнобильці подавали заяву в прокуратуру з вимогою про порушення кримінальної справи проти керівництва Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області за невиконання рішення судів за статтею № 382 Кримінального кодексу України («Невиконання судового рішення»). Згідно з одержаними судовими постановами, чорнобильцям мають виплачувати пенсії в повному обсязі, підкреслив керівник організації.

«Держава не виконує свої зобов`язання перед чорнобильцями, а Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не реагує на цю проблему. Дивно, що гарант Конституції сьогодні відмовчується і не хоче висловити свою думку з цього питання, - заявив М.ГОНЧАРОВ. - Керівництво країни сьогодні спеціально відводить від насущної проблеми і намагається з нас зробити ізгоїв, нібито ми забираємо кошти з Пенсійного фонду своїми, нібито неіснуючими великими пенсіями до 34 тис. грн.».

Керівник пояснив, що поки що чорнобильці чекають розгляду справи прокуратурою і останнього слова Президента, і лише тому не вдаються до крайніх заходів.

«Ми подивимося за результатами нашої акції, які дії будуть вжиті прокуратурою», - сказав М.ГОНЧАРОВ, ще раз підкресливши, що сподівається також на останнє слово В.ЯНУКОВИЧА в цьому питанні.

Учасники акції, що прибули сьогодні під стіни обласної прокуратури, також заявили, що мають намір іти в своїй боротьбі за відновлення пільг і законних пенсій до кінця і, якщо буде потрібно, добиватися правди в міжнародних судах.