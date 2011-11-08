Політолог прогнозує боротьбу за місце Хорошковського
З чим пов`язана відставка Могильова
Керівник соціологічної служби «Український барометр», політолог Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що після зміни міністра МВС розгорнеться боротьба за крісло голови Служби безпеки України.
Таку думку він висловив на прес-конференції в Києві.
Політолог назвав скандальною відставку керівника МВС Анатолія МОГИЛЬОВА, висловивши думку, що таким чином Президент заслав екс-міністра до Криму.
«Тут (у МВС – УНІАН) неймовірна кількість людей у підпорядкуванні, величезний рівень корупції – життя вдалося, а тут заслання», - сказав В.НЕБОЖЕНКО.
Він пов`язує відставку А.МОГИЛЬОВА з прагненням посилити вплив Президента на силовиків: «йдеться про формування силовиків навколо Президента».
Політолог не виключив, що найближчим часом у країні можуть посилитися «хвилі соціальних протестів і спроби якихось переворотів».
«Всі зміни силовиків це не що інше, як спроба створити дуже потужну Берлінську стіну між владою і цивільним суспільством», - зазначив В.НЕБОЖЕНКО.
Тому він вважає, що «тепер розпочнеться боротьба за місце Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, який «розривається між економічними талантами і тяготами управління силовою структурою».
Експерт вважає, що відставка А.МОГИЛЬОВА і призначення на цю посаду Віталія ЗАХАРЧЕНКА є посиленням «родини В.ЯНУКОВИЧА» і «ударом по групі ФІРТАША, яка розраховувала на це місце». Політолог прогнозує, що у зв`язку з цим «у найближчому майбутньому нас чекає з`ясування відносин між силовими структурами».
Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Президент підписав указ про відставку міністра внутрішніх справ А.МОГИЛЬОВА і узгодив його кандидатуру на посаду прем`єр-міністра Криму. Цього ж дня В.ЯНУКОВИЧ призначив В.ЗАХАРЧЕНКА на посаду міністра МВС.