Зізнання від Ольги Герасим’юк, Ганни Герман, Ані Лорак...

Чи існує жіноча дружба? Про це ми запитали відомих в Україні жінок.

Ольга Герасим’юк спиною відчуває подругу:

Існує безперечно! Я абсолютно впевнена, що це одна з найсильніших дружб. У мене є подруги, хоча в принципі я і з чоловіками дружу. Те, що жінка-подруга може зраджувати, – це стереотип, який, придумали чоловіки.

На жаль, зраджують усі, а дружиш із людиною, яка гідна цього. Бо полюбити можна будь-кого – можна і підлу людину, тому що любов це таке почуття, яке не вибирає. Як сказав Бернард Шоу, якби ми не любили брехунів, як мало б любові було на світі.

Є такі стереотипи, що жінка обирає собі в подружки таку жінку, яка була б для неї вигідним тлом – негарну, дурну. Та це все несимпатичні казки, хоча буває і таке, але то не дружба.

Моя дружба щоденна, і вона полягає в постійному взаємному захисті, це коли спиною відчуваєш спину свого друга чи подруги. Ми між собою можемо з’ясовувати якісь речі, сперечатися, сваритися –ненадовго, – але це ніколи не виноситься за наше коло у ближній світ. Для світу ми найкращі, найсильніші, наша правда завжди попереду.

Ганна Герман мріє стати землевласницею:

Звичайно існує. Дружба не залежить від статі – чи це жінка, чи це чоловік. Якщо людина є справді високого класу, то дружба з нею звичайно існує. Я досі дружу зі своєю шкільною подругою, яка живе в моєму селі. Ми разом колись писали вірші й разом мріяли стати землевласницями – тоді ще, в часи Радянського Союзу, хотіли, щоб повернулася приватна власність на землю.

Перша мрія здійснилася: вона продовжує писати вірші, я пишу щось інше. Друга – землевласницями ми поки що не стали, але в країну повернулася приватна власність і частина нашої мрії збулась.

Ані Лорак любить обговорювати, кому який хлопчик подобається:

Дружба взагалі існує, і не варто поділяти її на жіночу та чоловічу. У мене є друзі-чоловіки, є подруги-жінки. Найяскравіший приклад – це Ліля Подкопаєва, з якою ми відтоді, як познайомились, зрозуміли, що будемо дружити.

Зі школи пам’ятаю, як ми сиділи на перервах і обговорювали з подружками, кому який хлопчик подобається, і тоді ніякої зради серед нас не було, навпаки раділи одна за одну.

Адвокат Тетяна Монтян сподівається від подружок на всесвітню допомогу:

Ну а як же? Я вважаю, що взагалі дружба від статі не залежить, а залежить виключно від особистості тих, хто дружить. У мене навіть не одна близька подруга, яким я довіряю і від яких не боюся зради. Я не сумніваюсь у дружбі, можливо, тому що сама вмію дружити.

У мене є подруга ще з шкільних часів, з якою ми сиділи за однією партою. Хоча зараз спілкуємося рідше, ніж раніше, вона залишається мені близькою подругою. Я знаю, що в будь-якому разі й у будь-який момент мені буде надана всесвітня допомога...

Олександра Кужель підтримує біло-голубих, але не розсварилася з “помаранчевою” подругою:

Так, існує. Я маю трьох інститутських подружок – це Таня Овчаренко, Льоля Резніченко й Наташа Косачук, з якими досі спілкуюся. Ми обов’язково раз на тиждень телефонуємо одна одній, вони до мене приїздять двічі на рік. Коли ми збираємося, то згадуємо своє студентське життя.

Дехто казав моїм подругам, що я їх запрошую лише для того, щоб показати, як у мене все добре, але вони цього не сприйняли, бо насправді я від них отримую більше, ніж можу їм дати. Щирі відносини та любов, те, що є між нами, дуже важко зараз знайти.

Там, де є заздрість та зрада, – це не дружба, це в кращому разі приятельство.

Також я маю київську подругу – Наталію Кривуцу. Під час революції вона була за помаранчевих, а я за біло-голубих. І всі вважали, що Кужель з Кривуцою розійдуться. Але ми всім показали, що кожна має право на свою політичну думку, але нашу дружбу це не зруйнує. Ми як були найближчими подругами, так і залишились ними, і ніколи одна одній не заздрили.

Опитувала Аліна Мосендз