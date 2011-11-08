Януковичу не сподобалось, що люди його вітали «організовано»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив невдоволення, що на вулицях Чернівців люди його вітали «організовано».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час робочої наради на Чернівецькому машинобудівному заводі. Звертаючись до голови Чернівецької ОДА Михайла ПАПІЄВА Президента сказав: «Михайло Миколайович, я ж розумію, що це ви все старались, організовували людей на дорогах. Не потрібно цього робити, це не сприймається». На що губернатор Буковини відповів, що це люди самі вирішили привітати Президента і ніхто їх не примушував цього робити.

Водночас генеральний директора ТОВ «Чернівецький машинобудівний завод» Віктор СІДЛЯР сказав Президентові, що організоване вітання працівників машзаводу на території підприємства - «це вияв поваги до глави держави і доказ того, що підприємство добре живе і добре заробляє, а значить просуваються реформи».