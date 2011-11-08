Королевська розказала, як влада «пресує» її родину і друзів

Ми маємо справу з економічними репресіями за політичними ознаками - інших способів зберегти владу у правлячої партії не залишилося. Про це заявила народний депутат України (фракція БЮТ – «Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики Наталія КОРОЛЕВСЬКА в інтерв`ю «ЛігаБізнесІнформ».

Н.КОРОЛЕВСЬКА заперечує наявність у неї будь-яких комерційних інтересів. «Що стосується моєї бізнес-імперії, то її вже немає. П`ять років тому, йдучи у політику, я ухвалила досить складне для себе рішення відійти від бізнесу. Складне тому, що була успішним підприємцем, керувала величезним колективом. Але я вчасно зрозуміла, що неможливо суміщати політику і бізнес. Кожен з цих напрямів вимагає повної самовіддачі, роботи по 20 годин на добу. Тому я перегорнула цю сторінку, і присвятила себе політиці», – розповіла депутат.

Проте, за словами політика, влада намагається чинити на неї тиск через членів родини. «Моєму чоловіку теж довелося піти з українського бізнесу після того, як маски-шоу пройшли не лише в його компаніях, але й на підприємствах, які були контрагентами і мали хоч якісь відносини з бізнес-структурами нашої родини. Ми розуміємо, що проводиться політика, направлена на повне знищення опозиції. Тому сьогодні ані я, ані моя родина не маємо жодного бізнесу в Україні», – підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського комітету зазначає, що влада будь-яким способом намагається знайти її слабке місце. «За останні півтора року в Луганську на всіх підприємствах, де я хоч колись працювала, з перевірками побували представники усіх мислимих і немислимих контролюючих органів. Моїх колишніх колег регулярно викликають до правоохоронних органів і намагаються накопати на мене хоч якийсь компромат. Потім колишні співробітники телефонують мені і говорять: «Ми вже навіть пригадали, у якому вбранні ти десять років тому на роботу приходила, – повідомила вона в інтерв`ю.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, через цей тиск багато з її друзів були вимушені виїхати з країни. «Вони зрозуміли: тут не вийде не лише розвивати бізнес, але навіть почувати себе у безпеці. У Києві є хоч якась можливість підтримки з боку депутатів. Ми оперативно виїжджали в офіс до афганців, у Жені СУСЛОВА (народний депутат від БЮТ) теж змогли організувати підтримку депутатів, швидко зв`язалися з КАРДАКОВИМ (власник IT-компанії «Інком», в офісі якої податкова міліція нещодавно провела обшуки, – УНІАН) і запропонували допомогу. А коли подібне відбувається десь у Луганську, на околиці країни, у людей немає можливості оперативно надати розголосу тому, що сталося, і одержати хоч якийсь захист. Ми маємо справу з економічними репресіями за політичними ознаками – інших способів зберегти владу у правлячої партії не залишилося», – наголошує Н.КОРОЛЕВСЬКА.