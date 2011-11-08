Посол Польщі запевняє, що санкцій у візових питаннях немає
"Це не можна зробити таємно"
Санкцій щодо обмеження видачі українцям віз до країн Європейського Союзу немає, заявляє посол Польщі в Україні Генрік Литвин.
"Буває, що відмовляють у видачі візи. Але ніяких нових ситуацій, які автоматично збільшили б кількість українців, яким відмовляють у візі, немає", - сказав Литвин журналістам у вівторок, відповідаючи на запитання, чи справді існує обмеження на видачу віз громадянам України.
"Якщо ви хотіли запитати про інформацію про існування санкцій, то це не має жодних реальних підстав", - наголосив посол.
"Це не можна зробити таємно. Для цього необхідно мати конкретне рішення, провести конкретні процедури, про які є офіційна інформація", - зазначив Литвин.
"Тож ці повідомлення не мали жодних реальних підстав", - додав посол.