Посол Польщі запевняє, що санкцій у візових питаннях немає

Санкцій щодо обмеження видачі українцям віз до країн Європейського Союзу немає, заявляє посол Польщі в Україні Генрік Литвин.

"Буває, що відмовляють у видачі візи. Але ніяких нових ситуацій, які автоматично збільшили б кількість українців, яким відмовляють у візі, немає", - сказав Литвин журналістам у вівторок, відповідаючи на запитання, чи справді існує обмеження на видачу віз громадянам України.

"Якщо ви хотіли запитати про інформацію про існування санкцій, то це не має жодних реальних підстав", - наголосив посол.

"Це не можна зробити таємно. Для цього необхідно мати конкретне рішення, провести конкретні процедури, про які є офіційна інформація", - зазначив Литвин.

"Тож ці повідомлення не мали жодних реальних підстав", - додав посол.

newsru.ua