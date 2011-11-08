Ландіка залишили під вартою

Суддя Ленінського районного суду Луганська Олена ПОПОВА не задовольнила клопотання адвокатів депутата міськради Романа ЛАНДІКА про заміну йому запобіжного заходу з утримання під вартою на підписку про невиїзд.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнє засідання суду у справі Р.ЛАНДІКА, якого обвинувачують у побитті Марії КОРШУНОВОЇ, завершилося.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі у ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив М.КОРШУНОВУ.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч.3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено в розшук і затримано в Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадували з Росії в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив під вартою депутата Луганської міської ради Р.ЛАНДІКА до виголошення вироку.

31 жовтня стало відомо про те, що депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.