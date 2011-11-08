Парубій хоче, щоб Пшонка з'ясував, чому біля Малковича прорізали діру

Народний депутат, заступник голови політради «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ вимагає від Генпрокуратури перевірити законність дій ТОВ «Тригліф», співробітники якого сьогодні здійснили спробу захоплення приміщення Державної академічної чоловічої хорової капели України ім. Л. Ревуцького та видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га».

Як повідомляє прес-служба «Нашої України», у своєму депутатському зверненні до Генерального прокурора Віктор ПШОНКИ, А.ПАРУБІЙ просить перевірити законність дій ТОВ «Тригліф», співробітники якого «08.11.2011 року увірвались, крізь незаконно прорізану в підлозі діру до приміщення Державної академічної чоловічої хорової капели України ім. Л.Ревуцького, яке є пам’яткою історії та культури України, обґрунтовуючи свої дії необхідністю проведення невідкладного ремонту аварійної будівлі».

«Підставою для проведення протиаварійних робіт із заміни перекриття між антресольним та другим поверхом є Акт КП «Київспецжитлоексплуатація» будівельної лабораторії та Технічний висновок про стан конструкцій наданий інститутом «НДІпроектреконструкція», в яких не наведені жодні розрахунки, цифри, коефіцієнти, які б вказували на аварійність цього конкретного приміщення», - пише депутат.

Він зауважує, що на думку працівників капели ім. Л. Ревуцького, руйнація приміщення пов’язана зі спробою ТОВ «Тригліф», яке є власником частини будинку по вул.Басейна, 1/2, розширити свої володіння за рахунок приміщень капели та видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га».

«З метою вирішення даної проблеми мирним шляхом потерпілі звернулись до Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київради (КМДА) з проханням внести корективи в протокол «Про технічний стан та умови подальшої експлуатації будинку на вул. Басейна, 1/2 А в Печерському районі м.Києва» у зв’язку з важливою інформацією. Однак, це звернення залишилось без уваги», - наголошує А.ПАРУБІЙ.

Враховуючи викладене, депутат просить відповідно до чинного законодавства розглянути дане звернення та у разі необхідності вжити відповідних заходів прокурорського реагування.