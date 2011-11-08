Немиря радить владі відпустити Тимошенко на конгрес ЄНП у Марсель

Заступник голови партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ вважає, що українська влада мала б відпустити екс-прем’ра Юлію ТИМОШЕНКО для участі у Конгресі Європейської народної партії (ЄНП), який відбудеться 7-8 грудня у французькому Марселі.

Таку думку він висловив сьогодні у розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

Г.НЕМИРЯ зазначив, що “господарі” Конгресу – представники правлячої французької партії UMP – під час сьогоднішнього засідання Політичної Асамблеї ЄНП ще раз підтвердили своє запрошення Ю.ТИМОШЕНКО взяти участь в Конгресі, і виступити з промовою.

“На місці української влади, я б це вітав, тому що це – можливість власне в присутності лідерів країн, яких часто-густо звинувачують в нібито антиукраїнській позиції, звернутися до них з чіткою проєвропейською позицією”, - сказав заступник глави “Батьківщини”.

“Цей конгрес відбудеться 7-8 грудня, фактично за 10 днів до запланованої дати саміту “Україна-ЄС”, ну який час може бути кращим, щоб витиснути максимум з цієї ситуації? І м’яч знову-таки на боці влади, можливість їм така надана, вони знають про це запрошення, у них є можливість відповідно відреагувати”, - додав Г.НЕМИРЯ.