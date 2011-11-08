За зламаний паркан біля ВР учасникам протесту світить 7 років?

Проти учасників всеукраїнської акції «Вперед», які протестували під стінами Верховної Ради України 3 листопада, порушено кримінальні справи. Про це заявив голова громадської організації «Наступ» Руслан СЕКЕЛА під час прес-конференції в УНІАН.

За його словами, кримінальні справи порушено за статтею «Хуліганство», згідно з якою, учасникам акції протесту загрожує тюремний термін до 7 років за поломку паркану навколо парламенту.

«Складається парадоксальна ситуація. Згідно з українським законодавством, будь-яка архітектурна форма повинна мати замовника, кошторис, проект, дозвіл КМДА. Паркан, вищий за 1 метра, повинен мати проект. А той, який стоїть навколо парламенту, - це незаконна архітектурна форма. Юридично його не існує, ніяких дозволів немає. Тобто, народ Україна демонтував незаконно встановлений паркан. Як можна порушувати кримінальні справи за фактом демонтажу того, чого реально не існує?», - обурився він.

Р.СЕКЕЛА також додав, що в організаторів акції протесту 3 листопада не було мети демонтувати паркан навколо Верховної Ради. Він також спростував чутки про те, що депутати, які прийшли підтримати акцію протесту, дали вказівку ламати паркан.

«Це вийшло стихійно. Паркан навколо парламенту - це символ невдоволення нинішньою владою. Ніхто з депутатів, що прийшли до нас, у тому числі Наталія КОРОЛЕВСЬКА, таких вказівок не давав», - сказав лідер «Наступу». Він додав, що «Н.КОРОЛЕВСЬКА допомагає нам, ми з нею спілкуємося уже майже рік. Вона одна з небагатьох депутатів, яка дійсно розуміє проблеми підприємців і громадян».

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада 2011 року біля Верховної Ради відбулась акція протесту, організована «Вперед!». Учасники акції зламали металевий паркан та увірвалися на подвір’я парламенту, після цього їх почали відтісняти бійці спецпідрозділів міліції. Головне управління МВС України у Києві порушило кримінальну справу за фактом вчинення хуліганських дій та побиття учасниками акції протесту співробітників міліції.