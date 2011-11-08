Грач: Янукович обрав Могильова за принципом - своя сорочка ближче до тіла

Лідер Комуністичної партії робітників і селян, народний депутат України (позафракційний) Леонід ГРАЧ вважає, що новий голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ відстоюватиме в регіоні особисті інтереси Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це Л.ГРАЧ заявив у коментарі УНІАН.

Він назвав образливим для регіону той факт, що посаду прем`єра автономії знову обійняв політик, який родом не з Криму.

«Смерть Джарти могла дати можливість ЯНУКОВИЧУ розрядити ситуацію, знаючи, що тут понаробляв Джарти, перерозподіл владного пирога, майна. Але Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ вибрав за принципом: своя сорочка ближче до тіла. Свояк відстоюватиме особисті інтереси самого Віктора Федоровича, хоча Віктору Федоровичу потрібно розібратися: де особисте, а де державне, і що важливіше», - сказав лідер КПРС.

На думку Л.ГРАЧА, наразі в Криму можна чекати протистояння.

«МОГИЛЬОВ - людина вибухова, суперечлива. Його прихід сюди - це не тільки відродження «джартизму» і продовження всіх макіївських процесів, а й протистояння, яке може вилитися не тільки в політичну, а й у фізичну колотнечу», - вважає народний депутат.

Також Л.ГРАЧ переконаний, що А.МОГИЛЬОВ не розбирається в економіці.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ 7 листопада дав згоду на призначення головою Радміну А.МОГИЛЬОВА, звільнивши його з посади глави МВС, яку той обіймав з березня минулого року.

Верховна рада Криму 8 листопада призначила А.МОГИЛЬОВА кримським прем`єром.

Посада голови Радміну Криму залишалася вакантною більше двох місяців. Василь Джарти, який працював прем`єром автономії близько 1,5 року, помер у середині серпня після тяжкої хвороби.