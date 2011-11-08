Адвокати Ландіка вимагатимуть експертизи відео, де він б'є модель

Адвокати Романа ЛАНДІКА Наталія СУСЛІКОВА і Юрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ заявляють, що слідство велося з явним обвинувальним ухилом, а його матеріали містять протиріччя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили на їхній першій прес-конференції в Луганську сьогодні, після засідання суду.

Адвокати вважають, що слідством не доведена вина їхнього підзахисного, матеріали справи свідчать про те, що все відбувалося зовсім не так, як це викладено у постанові про порушення кримінальної справи стосовно Р.ЛАНДІКА.

На думку адвокатів, у суспільства сформовано неправильне уявлення про те, що насправді відбулося у ресторані «Баккара» у липні цього року.

За словами Н.СУСЛІКОВОЇ, сама постраждала Марія КОРШУНОВА заявила в суді, що після словесної перепалки з Р.ЛАНДІКОМ вона першою завдала йому удару графином по голові. Адвокати Р.ЛАНДІКА вважають, що у зв`язку з цим дії їх підзахисного були спрямовані на припинення насильства по відношенню до себе, тобто, він захищався.

Ю.БЕРЕЗОВСЬКИЙ повідомив, що сьогодні в суді було заявлено клопотання спочатку адвокатом М.КОРШУНОВОЇ, а потім і адвокатами Р.ЛАНДІКА про зміну йому запобіжного заходу, але суд не задовольнив ці клопотання, як і клопотання про припинення справи.

Представники захисту також вважають, що Р.ЛАНДІК незаконно утримується під вартою вже більше 4 місяців, пройшов 7 етапних тюрем. На їхню думку, утримувати його під вартою зараз незаконно і негуманно, оскільки слідство закінчено, впливати на нього він не може, М.КОРШУНОВА не має до нього претензій, крім того, у Р.ЛАНДІКА недавно народився син.

Також адвокати повідомили, що справа призначена до слухання на 17 листопада. Матеріали справи містять 4 томи. Захисники Р.ЛАНДІКА заявили, що будуть викликати велику кількість свідків і вимагатимуть призначення експертизи відеоматеріалу із записом побиття М.КОРШУНОВОЇ для перевірки його достовірності.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі у ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив М.КОРШУНОВУ.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч.3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено в розшук і затримано у Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадували з Росії в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив під вартою депутата Луганської міської ради Р.ЛАНДІКА до виголошення вироку.

31 жовтня стало відомо про те, що Р.ЛАНДІК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.