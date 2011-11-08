Немиря: Європа більше не вірить обіцянкам української влади

Заступник голови партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ вважає, що Європа більше не вірить обіцянкам української влади.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі за підсумками своєї участі в дводенному засіданні Політичної Асамблеї Європейської народної партії.

“В багатьох виступах йшлося про ситуацію в Україні. Про це говорив Президент Вільфред МАРТЕНС, про це говорили керівники політичних груп Європейської народної партії в Європарламенті, в Парламентській Асамблеї Ради Європи, в Комітеті регіонів, і позиція, яку зайняла з самого початку Європейська народна партія щодо розвитку подій в Україні, вона була підтверджена і цього разу”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

Він зазначив, що президент Європейської народної партії під час виступу на засіданні Асамблеї, особливо звернув увагу на той факт, що отримані ним та іншими європейськими партнерами України обіцянки від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, не підтверджуються діями.

“Це – ключовий висновок. Втрачена довіра до обіцянок, до риторики, її можна відновити лише діями, які будуть спрямовані на повернення України в демократичні рамки”, - підкреслив заступник голови “Батьківщини”.