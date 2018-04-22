Дві третини опитаних вважають, що Рудьковський має подати у відставку
Більшість гадає, що міністр транспорту повинен залишити посаду, незалежно від того, хто винен у львівській аварії . “Після такої аварії у відставку має піти і уряд, і Президент”... “Якщо постійно міняти міністрів, користі не буде”...
Переважна більшість – майже дві третини – опитаних відвідувачів УНІАН-сайту вважають, що міністр транспорту після львівської катастрофи на залізниці має піти у відставку незалежно від того, хто винен. Ще більш як двадцять відсотків виступають за відставку головного транспортника в разі доведення вини міністерства. І лише 8 відсотків висловилися про те, що відставки не повинно бути в жодному разі.
Усього проголосувало 2233 відвідувачів УНІАН.
Запитання на сайті УНІАН сформульоване таким чином:
Чи повинен міністр транспорту піти у відставку після львівської аварії?
Відповіді розподілилися таким чином:
Так, незалежно від того, хто винен – 63,6%.
Так, якщо буде доведено провину міністерства – 21,5%.
Ні, у жодному разі – 8,0%.
Не знаю – 0,9%.
Мені байдуже – 4,7%.
Інше – 1,3%.
Серед присланих “власних варіантів” найбільш толерантні такі: “Йому треба давно було піти й не вертатися”; “Після такої аварії у відставку має піти і уряд, і Президент”; “Правду про катастрофу й так ніхто не скаже, тому що це змінить?”; “Ні, за всіма ідіотами не встежиш”; “І прем’єр разом з ним”; “Їх розпеченим залізом не виженеш із годівниці”; “Має піти головний митник”; “Його душа йому не належить: усе вирішує Віктор Федорович Янукович”; “Якщо постійно міняти міністрів, користі не буде”; “Він має навести порядок”; “Таких узагалі до будь-яких державних справ допускати не можна”; “Питати треба з гендиректора Укрзалізниці”; “Так, і всі, хто відповідав за транспортування вантажу й ділянку залізниці”; “Негайно і з тріском!”; “Ще після першої аварії”.
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