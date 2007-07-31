Ультиматум Наталії Вітренко. Прес-конференція лідера ПСПУ з телетрансляцією

16-30 - В УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція на тему: “Ультиматум Наталії Вітренко по чесних виборах”. Наталія Вітренко запропонувала унікальну систему підрахунку голосів, яка при таємному голосуванні забезпечує контроль кожного виборця за врахуванням його голосу. Система практично унеможливлює варіант фальсифікації. Наталія Вітренко звернулась до Президента, Прем’єр-міністра та лідерів політичних партій щодо термінового проведення змін в Законі «Про вибори народних депутатів України» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).