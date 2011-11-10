Попов пообіцяв закрити будівництво, яке «суперечить здоровому глузду»

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ вимагає від депутатів Київради скасувати рішення про виділення землі під забудову на Либідській площі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міської держадміністрації, підкресливши, що КМДА продовжує врегульовувати конфлікти, які є результатом безвідповідальних дій попередньої столичної влади.

Зокрема, за даними прес-служби, сьогодні О.ПОПОВ звернувся до депутатів з листом про відміну скандального рішення Київради від 29 березня 2007 року №415/1029 «Про передачу ТОВ «Будмайданчик» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування торгівельно-офісного центру з багаторівневим паркінгом на Либідській площі у Печерському районі м. Києва».

Як зазначає О.ПОПОВ, будівельні роботи на зазначеній ділянці розпочалися без дозволів міської влади. Крім того, ТОВ «Будмайданчик» взагалі позбавлено ліцензії на будівельні роботи. Про виявлені правопорушення повідомлено прокуратуру. Проводиться перевірка.

О.ПОПОВ вважає, що помилковим і навіть злочинним було й саме рішення про передачу ділянки під забудову. Адже це місце розташування підземних комунікацій, які забезпечують життєдіяльність декількох мікрорайонів міста.

«Таке будівництво потенційно небезпечне для всього міста. Воно має бути припинено як таке, що суперечить містобудівному законодавству, інтересам киян та здоровому глузду», – наголосив О.ПОПОВ.