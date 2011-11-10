Україна і РФ перейшли до технічного оформлення газових домовленостей
Інформація від Бойка
Україна і Росія перейшли до технічного оформлення газових домовленостей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО сьогодні журналістам у Києві.
“З усіх принципових питань, які обговорювалися, ми проводимо технічне оформлення і реалізацію цих домовленостей”, - сказав він.
При цьому він нагадав, що основою переговорів, що ведуться зараз між Україною і Росією в газовій сфері, послужила зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ у Завидово (Росія) у вересні.
Нагадаємо, під час зустрічі президентів України і Росії, а також прем`єр-міністра Росії, яка відбулася 24 вересня в підмосковній резиденції "Завидово", обговорювався широке коло питань двосторонньої співпраці, зокрема, і питання співпраці в сфері транзиту постачання газу в Україну.
Як повідомляв УНІАН, 9 листопада в Києві в рамках переговорів з Україною з питань співпраці в газовій сфері відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.
За підсумками зустрічі «Газпромом» було зазначено, що переговорний процес ведеться інтенсивно, на даний момент розглянуто великий перелік складних питань.