Лікарів, які проводили огляд Тимошенко, змушують фальсифікувати результати?

«Батьківщина» вимагає від влади припинити фізичне знищення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та інших політв’язнів.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

«Влада не просто ізолює лідерів опозиції від суспільства, кидаючи їх за грати за абсурдними звинуваченнями, але й планує фізично знищити їх», - заявили в «Батьківщині».

У партії нагадали, що здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО різко погіршилося, а захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО, який три дні домагався побачення з хворою Ю.ТИМОШЕНКО, тільки 9 листопада в другій половині дня зміг поспілкуватися з нею. Він підтвердив, що через прогресуючу хворобу хребта Ю.ТИМОШЕНКО не може самостійно пересуватися. У той же час під тиском влади їй відмовляють в якісній медичній допомозі, яка може бути надана тільки в медичному закладі, підкреслили в «Батьківщині».

У партії заявили, що лікарів, які проводили огляд Ю.ТИМОШЕНКО, змушують фальсифікувати результати обстеження.

«Після огляду Юлії ТИМОШЕНКО медична комісія зафіксувала ознаки загострення хвороби, неможливість самостійного пересування і рекомендувала якомога швидше перевести екс-прем’єра до спеціалізованої клініки для проведення належної діагностики та лікування. Утім, за два дні лікарів змусили переписати висновок так, щоб потреба переведення Юлії ТИМОШЕНКО в лікарню відпала», - йдеться в заяві «Батьківщини».

Партія також висловила подяку тим лікарям, які відмовляються підписувати фальшиві діагнози, розуміючи, що симптоми, зафіксовані у Ю.ТИМОШЕНКО, вкрай небезпечні для її здоров’я та життя.

«Ми просимо всіх лікарів, які обстежують політв’язнів та на яких чинять тиск, пам’ятати про клятву Гіппократа. Від вашої принципової професійної позиції залежить життя людей», - закликає «Батьківщина».

«Здоров’я не тільки Юлії ТИМОШЕНКО, але і Юрія ЛУЦЕНКА, і Валерія ІВАЩЕНКА – під реальною загрозою. Тому ми вимагаємо негайного переведення їх у лікарню та забезпечення належного лікування», - заявила «Батьківщина».

«Ми також звертаємося до Уповноваженого ВР з прав людини, до міжнародних організацій з питань охорони здоров’я та правозахисних груп з проханням втрутитися в ситуацію і не допустити фізичного знищення політв’язнів», - підкреслено в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада пенітенціарна служба заявила, що Юлії ТИМОШЕНКО важко ходити через загострення болю у хребті.

9 листопада це ж відомство поінформувало, що 7 та 9 листопада у Київському СІЗО працювала комісія у складі провідних фахівців МОЗ України, яка здійснила дослідження стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО та надала рекомендації щодо подальшого медикаментозного лікування.

У повідомленні підкреслювалося, що «медичних протипоказань щодо проведення слідчих дій відносно Ю.ТИМОШЕНКО комісією не виявлено, про що зазначено у відповідному акті».

У свою чергу в МОЗ спростували інформацію, що їхні фахівці входили до складу комісії, яка проводила медогляд Ю.ТИМОШЕНКО та давала висновки щодо стану її здоров`я.