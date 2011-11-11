Перш, ніж укласти нову угоду з СНД, треба розірвати стару

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звертає увагу на необхідність денонсації старої угоди про зону вільної торгівлі з країнами СНД перед тим, як приймати нову.

Про це, як повідомила УНІАН прес-секретар голови Верховної Ради України Ольга ЧОРНА, В.ЛИТВИН сказав в ефірі програми «Відкрита студія» на першому каналі Українського радіо.

В.ЛИТВИН наголосив, що серед законопроектів, які він направив на опрацювання до комітетів, чотири надійшли від Президента України, і чотири від народних депутатів. За його словами, від Кабінету міністрів законопроектів до Верховної Ради не надходило, в тому числі не надходив і законопроект про договір про зону вільної торгівлі з країнами Співдружності Незалежних Держав.

«Коли цей документ надійде до парламенту, він буде проаналізований у відповідних комітетах Верховної Ради, наданий на ознайомлення всім депутатам, а після цього його треба уважно розглянути і прийняти зважене рішення», - сказав В.ЛИТВИН.

Він привітав поглиблення співпраці в економічній сфері між пострадянськими республіками, «оскільки там основні ринки збуту нашої продукції». Він акцентував увагу на тому, що в цьому році товарообіг між Україною та Російською Федерацією має сягнути 50 млрд. гривень.

«Якщо брати в процентному співвідношенні, весь товарообіг України з іншими країнами, то 25 відсотків його припадає на країни Європейського Союзу, а 40 відсотків на Росію та інші пострадянські республіки», - зауважив він, додавши, що «нехтувати цим було б безумством».

Голова ВР зазначив, що розрахунки спеціалістів доводять, що в разі запровадження зони вільної торгівлі з країнами СНД, ВВП України збільшиться на 2,5-3 відсотки, які додадуться до нинішніх п’яти. «А це даватиме приріст до державного бюджету України в межах 10 мільярдів гривень», - сказав В.ЛИТВИН.

Разом з тим В.ЛИТВИН нагадав про існування аналогічної угоди, яку Україна підписала в 1994 році, а Верховна Рада України ратифікувала в 1999 році. «Ряд інших країн СНД, в тому числі Росія, його не ратифікували, і документ не міг повноцінно діяти», - зауважив він. «Якщо в новому документі не передбачена денонсація старої, нам необхідно буде спочатку денонсувати стару угоду, а вже потім розглядати нову», - наголосив голова ВР. При цьому він висловився за те, аби «не привносити в це питання політику, а поставились до нього абсолютно прагматично, оскільки в наш прагматичний час економіку треба ставити попереду політики».