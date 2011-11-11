Литвин: закон про вибори виявився важливішим, ніж Тимошенко

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не вірить, що Тимчасова спеціальна комісія з підготовки проекту закону «Про вибори народних депутатів України» запропонує узгоджений виборчий законопроект, але сподівається, що ключові позиції будуть узгоджені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю програмі «Відкрита студія» (перший канал Українського радіо).

“Чи вірю я в те, що ТСК вийде на узагальнений результат, який буде всіма членами комісії сприйнятий? Не вірю. Але я вірю в те, що з ключових питань можна і потрібно узгодити позиції”, - заявив В.ЛИТВИН.

Спікер стверджує, що “у сесійній залі вистачає 250-270 голосів для того, щоб прийняти той варіант за основу, який запропонували депутати більшості”. “Але я виходжу з того, що нам не потрібен закон за будь-яку ціну, тим більше, що цей закон, його положення, так склалося, не є внутрішньою справою України, бо сьогодні ця проблема стала навіть важливішою для наших європейських партнерів, ніж проблема ТИМОШЕНКО”, - додав В.ЛИТВИН.

При цьому голова ВР зазначив: “І під час останніх зустрічей розмови починались і закінчувались виключно законом про вибори народних депутатів”.

Він наголосив, що в такій ситуації потрібен компроміс, узгодження основних позицій, тому він і вважав за доцільне створення відповідної ТСК.

“Тому я сподіваюсь, що ряд питань комісія узгодить, і я думаю, що ВР повинна проявити мудрість”, - додав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати, що входять до складу Тимчасової спеціальної комісії із підготовки закону про вибори, вимагають від депутатів більшості до 14 листопада визначити як базовий законопроект документ, розроблений робочою групою під головуванням міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА та доопрацьований з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.