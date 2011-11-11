Томенко: опозиція має підготувати документ з трьох частин

Опозиція повинна підготувати документ про спільні дії під час майбутніх парламентських виборів.

Про це під час прес-конференції у Рівному заявив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, повідомили УНІАН в його прес-службі.

«Програма максимум мати демократичний виборчий закон за партійними відкритими списками, а програма мінімум – навіть за умов прийняття змішаної системи домогтися такого інструменту проведення виборчої кампанії, який би забезпечував демократичний підрахунок голосів і відсутність фальсифікацій», - сказав М.ТОМЕНКО.

Говорячи про координацію дій опозиції, віце-спікер зауважив, що опозиція повинна підготувати спільний документ, який складатиметься з трьох частин.

«Перша частина – загальні принципи спільної парламентської діяльності у Верховній Раді 2012 року, які б передбачали виключний перелік політичних сил з якими можна створювати коаліцію і політичних сил ( з якими нинішні представники опозиції беруть зобов’язання не брати участь у створенні коаліції, зокрема, Партія регіонів, комуністи чи інші провладні партії», - сказав М.ТОМЕНКО.

Друга частина, на переконання віце-спікера, це принципи ведення передвиборчої кампанії, які б дозволяли «виступати єдиним фронтом проти нинішньої влади» і не повторити помилки президентської виборчої кампанії, коли опозиційні партії більше критикували своїх кандидатів аніж конкурентів.

«І третя частина – в разі, якщо влада зробить все, щоб був прийнятий закон про змішану систему, то в опозиції мусить бути єдиний список у 225 мажоритарних округах», - підкреслив він.

На переконання М.ТОМЕНКА, опозиція має шанси перемагати в абсолютній більшості мажоритарних округів лише за умови, коли українські виборці знатимуть, що є один кандидат від влади і узгоджений кандидат від опозиції. “За таких обставин можна конкурувати з владними багатими і дуже багатими кандидатами на будь-якому окрузі.

Натомість, якщо це буде 30 кандидатів і серед них більше половини від опозиції, - звичайно кандидат від влади матиме набагато більше шансів перемогти», - додав М.ТОМЕНКО.