Катеринчук: Китай скупить землю в Україні

Україна не зможе домовитися з Російською Федерацією про зниження ціни на газ до проведення виборів Президента Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив лідер Європейської партії України, народний депутат України Микола КАТЕРИНЧУК, коментуючи можливість перегляду ціни російського природного газу для України.

«До президентських виборів, поки вони не пройдуть в Російській Федерації, ціна на газ не зміниться. Що б АЗАРОВ не робив, нічого не допоможе», - сказав він.

На думку М.КАТЕРИНЧУКА, газова тема часто використовується як важіль політичного тиску.

В ході прес-конференції лідер ЄПУ також висловився проти зняття мораторію на продаж землі в Україні, оскільки це, зокрема, позбавить українських селян роботи.

М.КАТЕРИНЧУК наголосив, що багато іноземних держав уже передбачають витрати на придбання землі в Україні. Зокрема, за словами М.КАТЕРИНЧУКА, Китай передбачає до 10 млрд. дол. на придбання земельних ділянок у нашій країні.

«В умовах активного продажу землі українці працювати на цій землі не будуть. Будуть привезені китайці. Ми втратимо стратегічне – землю. Нам не треба знімати мораторій», - підкреслив М.КАТЕРИНЧУК.

Депутат підкреслив, що в нинішніх умовах доцільно говорити тільки про довгострокову оренду, а не продаж землі. На його думку, інвестор, який може вкладати гроші в українське сільськогосподарське виробництво, «повинен бути підконтрольний громаді».