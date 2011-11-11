Азаров каже, що 11.11.11 буде вирішальним для України

У пятницю, 11 листопада, в Києві відбудеться завершальний етап переговорного процесу з Європейським Союзом щодо укладення угод про асоціацію та створення зони вільної торгівлі.

Про це повідомив прем’єр Микола Азаров на зустрічі з міністром закордонних справ Румунії Теодором Баконскі, повідомляє прес-служба Кабміну.

"У п`ятницю відбудеться завершальний раунд переговорів, який відкриє дорогу саміту ЄС-Україна", - повідомив Азаров, висловивши сподівання на підтримку Румунії на шляху євроінтеграції України.

У свою чергу Баконскі підтримав пропозиції Азарова та висловив побажання на успішне завершення переговорів з ЄС щодо угод про асоціацію та створення зони вільної торгівлі.

Крім того, міністр наголосив на важливості ратифікації угоди про місцевий прикордонний рух та пункти пропуску через державний кордон між Україною та Румунією, що сприятиме "наближенню суспільств".

Українська правда