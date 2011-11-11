Турчинов і Власенко дадуть прес-конференцію
09:05, 11 листопада 2011Політика
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В офісі "Батьківщини"
Сьогодні об 11.00 відбудеться прес-конференція першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра ТУРЧИНОВА і захисника екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО Сергія ВЛАСЕНКА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», прес-конференція відбудеться за адресою: вул. Турівська, 13.
Акредитація журналістів проводиться за телефонами: 527-70-84, 067-230-17-05.
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