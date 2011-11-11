«Альфа» штурмує офіс організації «Патріот України»?
10:10, 11 листопада 2011Політика
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Інформація з Харкова
У Харкові бійці одного зі спецпідрозділів захопили офіс організації «Патріот України» на вулиці Римарській, 18. повідомив УНІАН працівник прес-служби місцевого осередку організації «Патріот України».
«Люди, які були в офісі, подзвонили і сказали, що люди у чорних масках штурмують офіс. Після цього зв’язок обірвався», - сказав він.
За словами працівника прес-служби, присутні у офісі активісти встигли повідомити, що захоплення здійснили нібито співробітники спецпідрозділу «Альфа».
Подробиці з’ясовуються.
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