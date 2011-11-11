«Альфа» штурмує офіс організації «Патріот України»?

У Харкові бійці одного зі спецпідрозділів захопили офіс організації «Патріот України» на вулиці Римарській, 18. повідомив УНІАН працівник прес-служби місцевого осередку організації «Патріот України».

«Люди, які були в офісі, подзвонили і сказали, що люди у чорних масках штурмують офіс. Після цього зв’язок обірвався», - сказав він.

За словами працівника прес-служби, присутні у офісі активісти встигли повідомити, що захоплення здійснили нібито співробітники спецпідрозділу «Альфа».

Подробиці з’ясовуються.