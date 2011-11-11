«Наша Україна» знову піднімає питання про відставку Табачника

«Наша Україна» закликає Громадську гуманітарну раду при Президентові України розглянути сьогодні питання відставки міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, Гуманітарна рада має підтримати вимоги української громадськості, культурних і просвітницьких організацій та рекомендувати Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ відправити у відставку міністра освіти, з ініціативи якого розпочато переписування підручників з історії, знижено вимоги до вивчення української мови, розроблено законопроект «Про вищу освіту», який обмежує рівний доступ української молоді до якісної освіти та нівелює можливості чесного, некорупційного вступу до вишів.

Також партія «Наша Україна» закликає Гуманітарну раду висловити свою однозначну позицію з приводу дій влади, які носять відверто антигуманітарний та антиукраїнський характер, зокрема, не підписувати ганебний закон, що обмежує присутність українського продукту до 25% мовлення у телерадіоефірі замість 50%, що існує на сьогодні; рекомендувати своїм членам Партії регіонів у Верховній Раді відкликати антиукраїнський за своїм характером законопроект «Про засади державної мовної політики», яким цілеспрямовано нівелюється державного статусу української мови.

Гуманітарна рада, на думку «Нашої України», має звернутись до органів місцевого самоврядування з рекомендацією накласти мораторій на закриття, виселення чи розірвання договорів оренди із книгарнями, видавництвами та іншими закладами культури. «Необхідно припинити цю поширену ганебну практику в країні, кричущими прикладами якої є спроби виселення товариства «Просвіта» в Одесі та захоплення приміщень хорової капели імені Л. Ревуцького та дитячого видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" у Києві», зазначає «Наша Україна».

«Ми знаємо, що у складі Гуманітарної ради є авторитетні і активні люди, діячі культури, публічна позиція яких може вплинути на поведінку теперішньої влади. Ми переконані, що Громадська гуманітарна рада зобов’язана відреагувати на конкретні виклики для української культури сьогодні, зокрема, які створює своєю бездумною політикою теперішня влада, а не обмежуватись прийняттям чергових концепцій і програм, більшість з яких відверто саботується чиновниками», йдеться у заяві «Нашої України».

Як відомо, засідання Гуманітарної ради розпочнеться сьогодні об 11.00.